وفري من أكل المطاعم الجاهز واعملي احلي فرايد تشيكن فى البيت

يُعد الفرايد تشيكن من أشهر الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، خاصة في شهر رمضان المبارك وقد يواجه البعض صعوبة في تحضيره بشكلٍ لذيذ مُقرمش مثل المطاعم لذلك، سنقدم في هذا المقال شرحا تفصيليا لطريقة تحضير الفرايد تشيكن منزليا بطعم لا يقاوم، أفضل من المطاعم ومن الأكلات الجاهزة.

مكونات الفرايد تشيكن

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع.

كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

زيت للقلي.

طريقة تحضير الفرايد تشيكن

تُنقع قطع الدجاج في خليط من الملح والفلفل الأسود والبابريكا لمدة 30 دقيقة. يُخفق الدقيق مع نشا الذرة في وعاء عميق. يُخفق البيض مع الحليب في وعاء آخر. تُغمس قطع الدجاج في خليط الدقيق ونشا الذرة، ثم تُغطى بخليط البيض والحليب، وأخيرًا تُغطى مرة أخرى بخليط الدقيق ونشا الذرة. من الافضل ان يتم وضعها بعد ذلك في الثلاجة او الديب فريزر قبل مرحلة القلي يتم تسخين كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة. ثم تقوم بقلى قطع الدجاج على دفعات حتى تصبح ذهبية اللون.

نصائح لضمان نجاح الفرايد تشيكن: