استقبلها دلوقتي وفرح أولادك تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وفرح الأطفال وكل أهل الدار بمغامرات القط والفار الممتعة

قناة توم وجيري تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في مجال البرامج الكرتونية للأطفال، وتحظى بشعبية كبيرة لما تقدمه من محتوى متنوع يشمل أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية المستمرة على مدار اليوم، وتشتهر القناة بعرضها لسلسلة حلقات توم وجيري وغيرها من البرامج المحبوبة، وقد تختلف البرامج المعروضة على قناة توم وجيري حسب الوقت والموسم ويمكن للقناة تقديم مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية الترفيهية التي تلبي اهتمامات الأطفال وتساهم في تنمية خيالهم ومهاراتهم الإبداعية

الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكنك المتابع العزيز أن تقوم باستقبال القناة بجودة عالية من خلال ضبط التردد الجديد على الريسيفر باستخدام جهاز التحكم عن بعد، حيث يتوفر التردد الجديد على النايل سات وعرب سات، وفيما يلي الترددات المطلوبة، وتشمل تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات لعام 2024 هو 12149، مع استقطاب أفقي، جودة القناة SD، معدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح 5/6، ويمكن استقبال القناة بجودة عالية من خلال ضبط التردد الجديد على الريسيفر باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

نايل سات:

– التردد: 12149

– الاستقطاب: أفقي

– جودة القناة: SD

– معدل الترميز: 27500

– معامل التصحيح: 5/6

عرب سات:

– التردد: 11315

– الاستقطاب: أفقي

– جودة القناة: HD

– معدل الترميز: 27500

– معامل التصحيح: 5/6

من خلال ضبط التردد الجديد على الريسيفر، يمكنك التمتع بمشاهدة قناة توم وجيري بجودة عالية وخالية من التشويش، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية، بما في ذلك سلسلة توم وجيري الشهيرة، كما تحتوي القناة على برامج تعليمية وثقافية تساهم في تنمية القيم الأخلاقية والمعرفة العملية، وتحفز الأطفال على اللعب الخيالي وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

بالإضافة إلى سلسلة توم وجيري، تعرض قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المحبوبة لدى الأطفال.

بعض البرامج الأخرى التي قد تعرضها القناة

1. ميكي ماوس (Mickey Mouse): سلسلة مغامرات ميكي ماوس وأصدقائه في عالم ديزني.

2. بطوط (Donald Duck): سلسلة تتبع مغامرات بطوط وهو أحد شخصيات ديزني المحبوبة.

3. توم وجيري كيدز (Tom and Jerry Kids): نسخة مخصصة للأطفال من سلسلة توم وجيري، تتبع مغامراتهم الشيقة.

4. توم وجيري وأصدقاء (Tom and Jerry and Friends): سلسلة توم وجيري الكلاسيكية بالإضافة إلى ظهور شخصيات أخرى محبوبة مثل سبايك وتايك.

5. توم وجيري في الفضاء (Tom and Jerry in Space): سلسلة مغامرات توم وجيري في الفضاء.

6. توم وجيري ومغامرات السحر (Tom and Jerry: The Magic Ring): فيلم يتبع مغامرة توم وجيري للحصول على خاتم سحري.