” قدمى بسرعة”.. خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة

التقديم في منحة المرأة الماكثة، يرغب العديد من المواطنين الجزائريين في الحصول على معلومات حول إعلان الوكالة الوطنية للتشغيل بخصوص منحة المرأة المقيمة في المنزل، أعلنت الوكالة الوطنية عن فرصة لتوفير فرص عمل لجميع النساء اللاتي لا يعملن حاليًا، بهدف دعمهن في تحقيق دخل شهري يساعدهن على تلبية احتياجاتهن اليومية.

خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

اليكم خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024:

قم بالولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

اختر خدمة منحة المرأة الماكثة في البيت من الصفحة الرسمية للموقع.

قم بإنشاء حساب جديد باستخدام اسم مستخدم ورقم للمرور قوي.

أدخل بياناتك الشخصية بشكل واضح.

قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة على الموقع.

اضغط على زر “إرسال الطلب”.

بعد ذلك، قم بزيارة وكالة التشغيل المحلية التابعة للولاية التي تنتمي إليها.

اطلب الحصول على ملف التقديم.

قم بالإجابة على جميع الأسئلة المطروحة في ذلك الطلب.

جمع كافة المستندات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستكون قد أكملت عملية التسجيل بنجاح وتقديم طلبك للحصول على فرصة الحصول على وظيفة من خلال منحة المرأة الماكثة في البيت المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.

شروط التقديم على منحة المرأة بالجزائر

اليكم شروط التقديم على منحة المرأة بالجزائر:

يجب أن لا يقل عمر المتقدمة للوظيفة عن 18 عامًا.

يشترط أن لا تكون المرأة متزوجة، بل يجب أن تكون أرملة أو مطلقة.

لا يُسمح لغير الحاملات للجنسية الجزائرية بالتقديم.

يشترط أن لا تحصل المتقدمة على أي دخل شهري ثابت سواء من جهة حكومية أو خاصة.

يجب أن يكون السجل العدلي خاليًا من أي جرائم أو مخالفات قانونية.

يتطلب وجود الإقامة الدائمة داخل أي مدينة من مدن الجزائر.

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة مسؤولة عن رعاية طفل واحد على الأقل.

بالتأكيد، يجب على المتقدمات التأكد من استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه قبل التقديم للحصول على فرصة الحصول على المنحة والتوظيف من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.