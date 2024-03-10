“يا بركة رمضان هلي على الدار!!”.. انخفاض اسعار عدد من السلع الاساسية في الاسواق المصرية بعد تحرير سعر الصرف

بعدما قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف خلال الايام الماضية، شهدت عدد من السلع الاساسية في الاسواق المصرية انخفاضا ملحوظ بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، حتى يتمكن جميع المواطنين من شراء ما يريدون من خزين البيت اللازم للشهر الكريم، وجاء الزيت على رأس السلع الاساسية التي شهدت انخفاضا ملحوظ.

انخفاض اسعار عدد من السلع الاساسية

واليكم تفاصيل انخفاض اسعار عدد من السلع الاساسية في الاسواق المصرية، حيث شهد سعر الفول والسمن والزيت والسكر واللبن انخفاض ملحوظ، وسط توقعات بأن يتواصل مسلسل انخفاض الاسعار بالتزامن مع القضاء على السوق السوداء، واليكم التفاصيل:

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 1.3 جنيه للكيلو مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر الفول المعبأ نحو 59.8 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الفول المعبأ ما بين 35 جنيهًا و95 جنيهًا.

انخفض سعر الفول مجروش معبأ بنحو 6.2 جنيه للكيلو مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر الفول مجروش معبأ نحو 58 جنيهًا، ليتراوح سعر كيلو الفول مجروش معبأ ما بين 33 جنيهًا و106 جنيهات.

انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 43 قرشًا للكيلو مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر الدقيق المعبأ نحو 29.8 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الدقيق معبأ ما بين 18 جنيهًا و35 جنيهًا.

انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 20.6 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 102 جنيه، ليتراوح سعر لتر زيت عباد الشمس ما بين 65 جنيهًا و140 جنيهًا.

انخفاض اسعار السلع