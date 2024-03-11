مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز على DMC ومنصة Watch it

تعددت مسلسلات رمضان 2024، ولكن هناك ضجة كبيرة على مسلسل الحشاشين، فإذا كنت من محبي الأحداث التاريخية التي ترجع إلى آلاف السنين وأيضًا من جماهير النجم كريم عبد العزيز، فأنت بالتأكيد أحد الباحثين عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين، فها هو النجم يطل علينا بمسلسل يأخذنا في رحلة صغيرة شيقة إلى أحداث مثيرة للدهشة، لذلك اعلم مواعيد عرض المسلسل وكن على استعداد تام في الموعد لمعرفة حول ماذا تدور الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

لمحبي النجم اللامع كريم عبد العزيز الباحثين عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين، يمكنك متابعة المسلسل على شاشة قناة DMC بداية من اليوم الأول لشهر رمضان الموافق 11 مارس 2024، وذلك في تمام الساعة 9:15 مساء، بينما سيتم إعادة على قناة DMC Drama بعد ساعتين من عرض الحلقة ليكون في تمام الساعة 11:15 مساء.

كذلك سيتم عرض المسلسل على منصة شاهد watch it الساعة 7، مع إعادة الحلقة مرة أخرى الساعة 1:45 صباحا وأيضًا الساعة 4:15 مساء.

أحداث مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

تدور أحداث المسلسل حول شخصية النجم كريم عبد العزيز تحت اسم ” حسن بن الصباح” وهو من أسس طائفة الحشاشين، والتي تعد من أكثر الجماعات القتالية خطرًا في التاريخ، حيث أنه قام بعديد من جرائم الاغتيال، وما يجعل هذا المسلسل أكثر تميزًا وترقبًا في رمضان 2024 أنه مأخوذ من أحداث حقيقية تمت في القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

الأبطال المشاركون في المسلسل لهم أثر كبير في زيادة محركات البحث حول مواعيد عرض مسلسل الحشاشين، حيث يضم نخبة من الفنانين يرأسهم الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامي الشيخ، ومجموعة من أفضل الفنانات هم: ميرنا نور الدين، نور إيهاب، أحمد عيد، وغيرهم.

تردد قناة DMC على النايل سات

لكي لا تفوت مواعيد عرض مسلسل الحشاشين، أسرع بتنزيل قناة DMC عبر الإحداثيات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11450.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC Drama نايل سات

على شاشة قناة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشر والربع سيتم إذاعة مسلسل الحشاشين، وتمثلت إحداثيات القناة فيما يلي: