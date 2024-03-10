طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت أحلى من الجاهزة بكتير أحلى تحلية في رمضان

الكنافة تعتبر واحدة من أشهر الحلويات الرمضانية المشهورة في مصر، حيث لا تخلو مائدة في البيوت المصرية في رمضان إلا ويتواجد عليها صينية الكنافة بالقشطة، وهي حلوى محببة بشكل كبير من الجميع كباراً وصغاراً، وتفضل الكثير من ربات البيوت تحضيرها في البيت بدلاً من شرائها جاهزة، ولذلك قررنا أن نوافيكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة عمل الكنافة بالقشطة فتابعونا.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت

الآن يمكن عمل الكنافة بالقشطة في البيت بمكونات بسيطة جداً ومتوفرة في أي بيت، والنتيجة ستكون مذهلة والطعم نفس الجاهزة وأحسن بكتير.

المكونات

نصف كيلو كنافة مفتتة.

كوب سمن ويفضل أن يكون بلدي.

نصف كوب سكر مطحون.

مكونات طبقة القشطة

3 كوب حليب.

اثنين ملعقة كبيرة نشا.

أثنين ملعقة كبيرة دقيق.

اثنين ملعقة كبيرة قشطة.

ملعقة كبيرة سكر.

كيس فانيليا.

مكونات الشربات

كوب ونصف سكر.

2 كوب من الماء.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

لكي تحصلي سيدتي على كنافة بالقشطة عليك اتباع الخطوات التالية:

لابد أن تكون الكنافة متجمدة في الفريزر ويتم فرمها في الكبة لتكون ناعمة.

في وعاء نقوم بوضع الكنافة مع السكر المطحون والسمنة ونقلبهما معاَ حتى تتشرب الكنافة السمن كله.

نبدأ في تحضير القشطة من خلال وضع الحليب في وعاء ونقلب فيه النشا والدقيق والسكر ويرفع على النار، ونستمر في التقليب على نار هادئة حتى يصبح القوام غليظ ثم ترفع من على النار ونقلب فيه القشطة.

نحضر صينية مناسبة ويفرد فيها نصف كمية الكنافة مع الضغط عليها حتى تكون متماسة، وننزل بخليط القشطة في المنتصف.

ننزل بباقي مقدار الكنافة على القشطة حتى تغطيها تماما ونحرص على أن تكون طبقة رقيقة.

نقوم بإضافة القليل من السمن على الوجه.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 35 حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج الكنافة من الفرن وتترك لتبرد ثم نسقيها بالشربات البارد وتترك حتى تتشربه وتقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الشربات: نقوم بخلط السكر مع الماء في وعاء ويرفع على النار ليغلي ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا وتترك المكونات تغلي معاً لمدة سبعة دقائق.