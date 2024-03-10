كل عام وأنتم بخير .. إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام ودعاء سحور اليوم الأول

أعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد 10 مارس هو المتمم لشهر شعبان 2024 وأن يوم الاثنين الموافق 11 مارس سيكون هو بداية شهر رمضان لعام 1445 ومنذ ذلك الوقت يبحث الجميع من أنحاء الجمهورية عن إمساكية الشهر الفضيل ودعاء اليوم الأول لرمضان.

إمساكية شهر رمضان 2024

تبعًا لإمساكية شهر رمضان سيكون موعد سحور اليوم الأول في تمام الساعة 2:23 والإمساك سيكون في تمام الساعة 4.23، والفجر سيكون 4.43 والشروق موعده هو 6.01، وموعد إفطار أول أيام رمضان في تمام الساعة 6:01 وبالتالي تكون ساعات الصوت 13 ساعة و18 دقيقة والعشاء والتراويح في تمام الساعة 7.18 مساءًا.

أفضل دعاء عند سحور اليوم الأول

ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل تأخير وجبة السحور لتكون في الثلث الأخير من الليل لأنه وقت التجلي واستجابة الدعاء ويلزم على المسلم عند السحور أن يسمي الله في أوله ويحمده الله إذا انتهى من الطعام وإليكم أفضل أدعية للسحور: