الموظفين طايرين من الفرحة.. بعد زيادة المرتب لـ 10000 جنيه .. هذا موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة

يترقب الكثير من المواطنين صرف مرتبات مارس 2024 بالعلاوة الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الادنى للمرتبات، حيث يعتبر الشغل الشاغل للموظفين في القطاعات الحكومية موعد نزول مرتب شهر مارس خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك وانتشار أنباء عن تبكير هذا الموعد، وكانت وزارة المالية قد كشفت في بيان رسمي عن موعد صرف المرتبات بزيادة 50% بتوجيهات من الرئيس لمحاربة الغلاء ومحاولة تحسين وضع المعيشة للمواطنين، ولذلك نقدم اليكم جدول صرف مرتبات شهر مارس.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

بعد قرار الرئيس برفع الحد الادنى للاجور بنسبة 50% ليكون 6000 جنيه والذي ادخل السرور على المواطنين خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع اسعار السلع والخدمات، وانتشرت عدد من الاخبار حول تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس الحالي بسبب حلول شهر رمضان، ولكن وزارة المالية نفت ذلك وأكدت انه سيكون في موعده الرسمي المعلن والذي يكون في يوم الخميس 21 مارس القادم ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الاربعاء 27 من مارس 2024 بالزيادة الجديدة، ونبهت الوزارة على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بضرورة اخبار المواطنين بموعد صرف الرواتب والالتزام بالموعد المحدد لمنع الازدحام امام ماكينات الصراف الالي بالبنوك.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية انه مع بداية شهر مارس سيتم صرف العلاوة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الاجر الاساسي بحد ادني 150 جنيه ولا يوجد حد اقصي، مع منح غير المخاطبين باحكام القانون علاوة دورية بنسبة 15% من الآجر الوظيفي بنفس قيمة الحد الادنى 150 جنيه، ولفت الي ان زيادة الحافز الاضافي للموظفين بقيمة 500 جنيه للموظفين بالدرجة السادسة وتزداد بقيمة 50 جنيه مع كل درجة حتى 900 جنيه للعاملين بالدرجات العليا، ونقدم اليكم جدول صرف رواتب مارس بالزيادة الجديدة: