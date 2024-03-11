كيكة السحور في رمضان.. كيكة الزبادي الهشة والطرية بمكونات بسيطة

تعرفي على طريقة تحضير كيكة الزبادي، حيث تعد الكيكات من أكثر الحلويات التي يعشقها الكثير ومن أنواع الكيكات المختلفة تعد كيكة الزبادي من ألذ الكيكات وأخفها كما أنها غنية بالبروتين الصحي لوجود البيض و الزبادي الطبيعي بها كما يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة ومكونات سهلة تابعي معنا.

كيف أعمل كيكة زبادي؟

كوب واحد دقيق فاخر متعدد الإستخدامات.

كوب سكر أبيض ناعم.

معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة

2 ملعقة كبيرة زيت.

علبة زبادي 170 جرام

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ما هي خطوات عمل كيكة الزبادي

في البداية يتم خلط المكونات الجافة معا في إناء واحد حتى تمتزج جيدا.

ثم ضعي البيضة مع الفانيليا والزيت في الخلاط الكهربائي و يتم مزجهما جيدا.

ثم إضافة خليط المكونات الجافة إليهم ومزجهم مرة ثانية حتى تختلط المكونات و تصبح سائلة.

ثم احضري صينية كيك وصبي الخليط بها و ادخليها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة.

بعد مرور 20 دقيقة قومي باختبار الكيك بغرس خلة أسنان نظيفة بها أو سكين فإذا خرجت نظيفة تصبح الكيكة جاهزة.

يتم إخراج الكيك من الفرن و تركها لتهدأ ثم تقطيعها وتقديمها مع الشاي أو المشروب المفضل.

طريقة عمل كيكة زبادي صحية

كما يمكن إستبدال بعض المكونات إذا أردتي كيكة أكثر صحية ومناسبة لمرضي السكر ومرضي حساسية الجلوتين أو الدايت. فيمكن استبدال الدقيق الأبيض بدقيق القمح الكامل و يمكن استبدال السكر الأبيض بسكر طبيعي كما يمكن استبدال الزبادي كامل الدسم بالزبادي خالي الدسم أو قليل الدسم وبذلك تكون الكيك مناسبة لمرضي السكر ومرضي حساسية الجلوتين ومناسبة للدايت. كما يمكن اعطائها للأطفال كطعام صحي غني بالبروتين أو وضعها ف اللانش بوكس المدرسي لضمان طعام صحي ومغذي لطفلك.