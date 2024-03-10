عودة مليكة لمحاربة صابر.. موعد عرض مسلسل المداح 4 والقنوات الناقلة

تفصلنا ساعات قليلة وينطلق شهر رمضان المبارك، ومعه تنتظر عشاق الدراما المصرية مواعيد عرض مسلسلات رمضان والقنوات الناقلة، بما في ذلك مسلسل المداح، ويبحث الكثير من الأشخاص عن المسلسل المصري “المداح 4″، حيث يستمر الفنان حمادة هلال في تحقيق النجاحات التي حققها في الأجزاء الثلاث السابقة وجذب الكثير من المعجبين، يعتقد النقاد أن من المرجح أن يستمر المسلسل “المداح 4 – أسطورة العودة” في إثارة الحماس والتشويق، حيث سيشارك فيه بطل جدد ليضيفوا طابعا جديدا ويشعلوا المنافسة في سباق مسلسلات رمضان 2024، وسوف نتناول معكم اليوم كل التفاصيل المتعلقة بمسلسل المداح 4 يمكن معرفتها من خلال متابعة مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة، لذا يرجي متابعتنا.

موعد عرض مسلسل المداح 4

يعتبر مسلسل المداح 4 واحد من أشهر المسلسلات المصرية التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وحاز على إعجاب الكثير من المشاهدين العرب، سيتم عرض مسلسل “المداح 4: أسطورة العودة” في يوم 11 مارس 2024، وهو أول يوم من شهر رمضان الكريم، علي القنوات التالية

قناة MBC مصر، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر.

كما يتم عرض المسلسل “المداح الجزء الرابع – أسطورة العودة” على قناة MBC مصر 2، البث يكون في الساعة 4:00 عصرا و 11:00 مساء، وعلى قناة MBC Drama في الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

يتم عرض مسلسل “المداح أسطورة العودة” على منصة “شاهد VIP” قبل عرضه على قناة “MBC مصر، حيث يمكن مشاهدة حلقات المسلسل على منصة “شاهد” قبل عرضه التلفزيوني بمدة 24 ساعة.

تردد قناة MBC مصر

قدمت إدارة القناة القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لتسهيل تنزيل القناة ومتابعة محتواها خلال شهر رمضان المبارك.

تردد قناة MBC مصر علي نايل سات

الاستقطاب عمودي.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة 11470.

تردد قناة MBC مصر علي عرب سات

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة 11270.

أبطال مسلسل المداح أسطورة العودة

بالنسبة للأبطال الذين شاركوا في مسلسل “المداح” الجزء الرابع، بعضهم كانوا مشاركين في المواسم السابقة والبعض الآخر كانوا يشاركون للمرة الأولى، ومن بين أبرز النجوم الذين شاركوا في المواسم السابقة

حمادة هلال.

صبحي خليل.

هبة مجدي.

محمود عامر.

هلا السعيد.

صفاء جلال.

حمزة العيلي.

خليل ودياب.

حنان سليمان.

دنيا عبد العزيز.

سهر الصايغ.

سيتغيب النجوم التالية عن مسلسل المداح 4: “عبد العزيز مخيون، يسرا اللوزي، لوسي، محمد رياض”.