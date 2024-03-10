حلويات رمضان يولاد.. أسهل طريقة عمل عجينة القطايف الحلوة

دقائق معدودة تفصلنا عن صيام أول أيام شهر رمضان المبارك، لتبحث الكثير من النساء عن طريقة سهلة لعمل القطايف في البيت، فضلاً عن أنها من أشهى الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بتكلفة لا تتخطى الـ 20 جنيهًا، في حين أن الجاهز منها يصل إلى 60 جنيهًا، وفي السطور التالية نوضح لكم أسهل الطرق للقيام بتحضيرها بتكلفة بسيطة وبطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل عجينة القطايف في البيت

يمكن القيام بتحضير عجينة القطايف في البيت، وفقًا لبعض المقادير التي تتمثل في التالي:-

إحضار نصف كيلو من الدقيق.

ملعقتين من البيكينج باودر.

2 ملعقة من السكر اناعم.

نصف ملعقة من العصفر.

ملعقة من ماء الورد.

نصف كوب من السميد.

2 كوب من الماء المفلتر.

خطوات تحضير عجينة القطايف في المنزل

بعد التعرف على مقادير القطايف، يمكن الأن القيام بتحضير العجينة كما في الخطوات الأتي:-

في البداية يتم خلط جميع المكونات الجافة بشكل ملائم.

ومن ثم يتم إضافة الماء بشكل تدريجي إلى أن يُصبح ذات عجين الكيك.

بعد ذلك يتم ترك العجينة حتى تخمر.

يتم عندها تسخين صينية تيفالمدهونة بالزيت.

وضع القطايف بواسطة الملعقة وتركها إلى أن يُصبح بها فقاعات.

ثم يتم رفعها من النار وتغطيها بواسطة القماش لحين استخدامها.

حشو القطايف الحلوة في المنزل

هناك العديد من الحشو الذي يمكن استخدامه، ومن بينها الزبيب وجوز الهند والفول السوداني، وغيرها من مكونات الحشو الأخرى مثل الفول السوداني والفستق والبندق، ليتم وضع كمية مناسبة داخل كل كمية من القطايف وتوصيلها إلى أطرافها، بعدها يتم قليها في الزيت ثم تُسقى بالشربات ووضع سكر البودر عليها.