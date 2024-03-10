طريقة عمل الفول المدمس زي العربيات وبلون أصفر كهرماني لسحور رمضان

الفول المدمس واحد من الأكلات الشعبية المعروفة في العالم العربي، وخاصة في مصر وهو الوجبة الرئيسية في سحور شهر رمضان المبارك، حيث لا تخلو أي مائدة سحور في البيوت المصرية دون طبق الفول الرائع، فالفول المدمس وجبة مغذية ومشعبة جداً ومفيدة أيضاً، وعادة ما يتم شرائها من المطاعم والعربيات التي تقوم بتحضيره، ولكن بعض ربات البيوت لها رأي أخر وترغب في إعداده بنفسها في البيت، وسوف نوافيكم الأن أفضل طريقة لعمل الفول المدمس زي العربيات وأحلى كمان.

المكونات

نصف كيلو فول جاف.

نصف كوب عدس أصفر.

نصف كوب فول مدشوش.

كركم.

كمون.

2 فص ثوم.

طماطم.

ماء.

ملح.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

طريقة عمل الفول المدمس في البيت

في البداية يتم نزع أي حبات من الفول الغير صالحة ويتم نقعه في الماء لمدة ليلة كاملة مع الفول المدشوش أيضاً.

في اليوم التالي يتم تصفية الفول وغسله ووضعه في الوعاء الخاص بتدميس الفول.

يتم غسل العدس وإضافته للفول مع الطماطم والثوم والكمون والكركم.

يتم غمر الفول بالماء المغلي ولابد أن يغطيه تماماً.

يرفع الإناء على النار على نار متوسطة حتى يغلي ثم نقوم بتهدئة النار جداً ويترك لمدة 6 ساعات حتى ينضج الفول.

بعد ذلك نقوم بهرس الفول قليلاً للحصول على القوام المطلوب.

بعد ذلك يقدم الفول مع رشة من الكمون وزيت الزيتون وعصير الليمون.

كما يمكن إضافة الشطة أو الطحينة على الفول وبالهناء والشفاء.

ملحوظة: لابد من إضافة الكمون عند تشوية الفول حتى لا يصاب بالسواد مع إضافة شرائح الليمون أيضاً.