إليكم تردد قناة دي ام سي المصرية وأهم المسلسلات التي ستعرضها في شهر رمضان 2024

تعد قناة دى إم سى من بين القنوات المتميزة التي يحرص العديد من الأشخاص على متابعتها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية التي تتناول الأحداث الجارية على الساحة وقضايا الساعة، فضلاً عن القضايا الاجتماعية والموضوعات المتخصصة لشرائح معينة مثل النساء والأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات والأفلام، وتتميز في كل سنة بعرضها لأهم وأبرز المسلسلات الرمضانية على شاشتها، وفي هذا المقال سنذكر لكم أهم المسلسلات التي ستعرض عليها إضافة إلى التردد الخاص بقناة دي إم سي، فإليكم التفاصيل.

تردد قناة دي أم سي الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لمشاهدي قناة دي أم سي المصرية متابعة أبرز مسلسلات رمضان من خلالها بعد ضبط التردد الجديد التالي:

التردد: 12092

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة دي أم سي المصرية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “DMC”.

لمحة عن قناة دي أم سي وأهم مسلسلات رمضان 2024 على شاشتها

منذ إطلاق شبكة قنوات “دى إم سى”، التي تضم قناة “دى إم سى” وقناة “دى إم سى دراما”، في يناير عام 2017 على شاشات التلفزيون، أصبحت هذه القنوات من بين القنوات المتميزة التي حظيت بمكانة بارزة في المجتمع المصري، حيث حققت ملايين المشاهدات بفضل محتواها المتميز، هذا الإنجاز دفع العديد من المشاهدين دائماً للبحث عن تردد قناة “دى إم سى”، ومن أبرز المسلسلات التي ستعرض على شاشة القناة في هذا الموسم الرمضاني هي “الحشاشين”، “إمبراطورية ميم”، “عتبات البهجة”، “بابا جه”، “فراولة”، “بدون سابق إنذار”، و”صدفة”، ويشارك في هذه الأعمال نخبة من أبرز النجوم والممثلين، مثل كريم عبد العزيز، خالد النبوي، يحيى الفخراني، أكرم حسني، نيللي كريم، وآخرين.