لا تحرم أطفالك منها واضبط لهم تردد قناة نيمو كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات

إليكم تردد قناة “نيمو كيدز” الجديد على النايل سات، حيث هي قناة تقدم محتوى بجودة عالية الدقة HD للصورة والصوت، تتميز هذه القناة بتخصصها للأطفال، حيث تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية والأغاني المفضلة للصغار، وفي هذا المقال، سنقدم لكم تردد قناة نيمو كيدز مع لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة نيمو كيدز وبرامجها

تعد قناة نيمو كيدز قناة فضائية حديثة تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي متخصصة في عرض برامج الأطفال وأفلام الكرتون على مدار الساعة، تستهدف هذه القناة الأطفال في فئة العمر من عامين حتى خمسة عشر عاماً، وقد حازت على إعجاب العديد من المشاهدين في مصر وبقية دول الوطن العربي.

تقدم قناة نيمو كيدز بجانب أفلام الكرتون برامجاً تعليمية للأطفال تساهم في تطوير مهاراتهم وتعليمهم السلوكيات الصحيحة، وتعرض العديد من الأغاني التي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار على مدار اليوم، وتولي قناة نيمو كيدز اهتماماً خاصاً لضمان عرض برامج وأفلام مناسبة للأطفال، خالية من أي مشاهد قد تؤدي إلى تعلم السلوكيات الخاطئة، مما يميزها عن باقي قنوات الأطفال، ويجعلها محل تقدير وإعجاب العديد من الأهالي.

تردد قناة نيمو كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لمشاهدي قناة نيمو كيدز من الأطفال وذويهم متابعة البرامج الخاصة بالقناة بعد ضبط التردد الموضح في السطور التالية:

التردد: 11678

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة نيمو كيدز على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Nemo KIDS HD”.