سؤال وإجابة الحلقة الأولى من مسابقة طائر السعيدة الموسم السادس “هنـــا” 2024 + مواعيد العرض

يزداد التساؤل من جانب الأشخاص حول الحلقة الأولى من مسابقة طائر السعيدة، حيث إن هذا البرنامج يكون مصدر الفرح بشهر رمضان الكريم إذ إنه ينال على شعبية ضخمة ويستمتع به العديد من الأشخاص كذلك أن ذلك البرنامج يقوم بتقديم العديد من المسابقات التي لا تحصى ويريد الأشخاص مع قرب شهر رمضان الكريم معرفة موعد أول حلقة من هذا البرنامج وفيما يلي سوف نرفق التفاصيل.

الحلقة الأولى من مسابقة طائر السعيدة

يتم عرض برنامج طائر السعيد على قناة السعيدة اليمنية بصورة يومية لشهر رمضان الكريم وهذا قبل موعد الإفطار بشكل مباشر، ومن الجدير بذكر أن ذلك البرنامج يقوم بتقديم حلقة بشكل يومي طوال شهر رمضان مليئة بالمتعة وأيضا الإثارة، كذلك أنه كما قلنا أن هذا البرنامج يتم عرضه قبل وجبة الإفطار ويتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 3:00 فجرا و 20 دقيقة لكي يكون بإمكان الأشخاص متابعته مرة أخرى في الإعادة كذلك أنه يتم إعادة الحلقة مجددا في الساعة 1:30 ظهرا تبعا لتوقيت العاصمة صنعاء، كذلك أن ذلك البرنامج يقوم بتقديم بث مباشر في الساعة 10:00 مساء وذلك يوفر للمشاهدين الاستمتاع به في أي وقت.

القنوات الناقلة لمسابقة طائرة السعودية

في الحقيقة أن قناة السعيده اليمنيه تعتبر من أبرز القنوات التي يتفق عليها البحث من جانب المواطنين إذ إنها القناة التي سوف تعرض برنامج طائر السعيدة على شاشتها، ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذه القناة البث الأول لها كان في اليوم الذي كان موافق الخامس عشر من اغسطس 2007 وذلك قام بإعطاء القناة نفحة من الإبداع وأيضا التنوع والتميز وهي توفر المحتوى الخاص بها بأعلى جودة.