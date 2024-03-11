اعرف هتتسحر وتفطر امتا .. امساكية شهر رمضان الكريم 2024

أعلنت الإفتاء المصرية ان يوم 11 مارس الموافق يوم الاثنين هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024 ميلاديا 1445 هجري وأن يوم 10 مارس الموافق يوم الاحد هو المتمم لشهر شعبان 2024، و ومن هذا الوقت يتم البحث من قبل جميع المسلمين في الوطن العربي والاسلامي عن امساكية شهر رمضان الكريم 2024.

امساكية شهر رمضان الكريم 2024

وستكون امساكية شهر رمضان المبارك في موعد سحور اليوم الاول عند تمام الساعة 2:23 وفي الساعة 4:23 يكون الامساك، وقت الفجر في موعد 4:43 والشروق في موعد 6:01، والساعه 6:01 موعد الافطار في اول ايام رمضان المبارك وبهذا تكون ساعات الصوم 13 ساعه و 18 دقيقة ويكون موعد صلاة العشاء والتراويح الساعة 7:18 .

ادعية السحور في رمضان

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر وجبة السحور للثلث الاخير في الليل لانها وقت استجابه الدعاء ووقت التجلي، وعلى المسلم في السحور أن يحمد الله اذا اتم الطعام وأن يسمي الله في أول الطعام،وسنذكر لكم في السطور القادمه افضل ادعيه للسحور: