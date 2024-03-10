اللهم أني نويت الصيام “دعاء اليوم الأول من رمضان 2024” + إمساكية شهر رمضان في مصر

لم يظل سوى بضع ساعات ويهل علينا شهر رمضان الكريم والمبارك الذي يكون من الشهور التي ميزها الله عز وجل عن باقي الشهور الأخرى التي توجد في العام، وتجدر الإشارة بأن هذا الشهر يتقرب فيه المسلم من الله عز وجل بالأعمال الصالحة، كذلك أن المؤمن يظل يدعو الله عز وجل بالعديد من الأدعية لهذا نجد المسلمين يتساءلون عن الأدعية التي يمكن أن تقال في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم حيث إن هذا اليوم يكون غدًا الإثنين 11 مارس 2024.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2024

غدا سيكون اليوم الأول من شهر رمضان الكريم 2024 ومن الجدير بالذكر أن الاشخاص يتساءلون عن دعاء اليوم الأول من هذا الشهر، وفيما يلي أبرز هذه الأدعية التي يمكن أن تدعوها في هذا اليوم:

اللهم ارزقنا الجنة واجعل لنا الخير في هذا الشهر وارزقنا به لا فاقدين ولا مفقودين.

يا رب اكتب لنا الخير في هذا الشهر المبارك والكريم وتقبل منا صالح الأعمال.

اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا وصلاتنا ودعائنا وان ترزقنا الجنة.

اللهم اكتب لنا الخير في حياتنا وتقبل منا صالح الأعمال وارزقنا الجنة يا الله.

أسأل الله العظيم أن يتقبل منا دعاءنا وصلاتنا وجميع أعمالنا الصالحة.

موعد شهر رمضان الكريم

شهر رمضان الكريم سيكون موافق الحادي عشر من مارس 2024 وكما نعلم أنه في هذا الشهر يقوم المسلم بالتقرب من الله عز وجل بجميع الأعمال الصالحة، وتجدر الإشارة أيضًا بأنه لم يتبقى سوى قليل من الساعات ويبدأ هذا الشهر.