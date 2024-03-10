مسلسل محمد رمضان الجديد حقيقة مسلسل “جعفر العمدة الجزء الثاني” على MBC مصر
يقوم عدد كبير من المواطنين بالتساؤل عن مسلسل محمد رمضان الجديد، حيث إنه مع قرب بدء شهر رمضان يتساءل الأشخاص عن جميع المسلسلات الرمضانية التي سيتم عرضها في هذا الشهر، ومن الجدير بالذكر أن الاشخاص يتساءلون عن مسلسل هذا الفنان وفيما يلي في هذا المقال فوق لكم التفاصيل.
مسلسل محمد رمضان الجديد
شهر رمضان الكريم سيكون بداية من يوم 11 مارس 2024 وسينتهي في اليوم التاسع من شهر أبريل 2024، ومن الجدير بالذكر أن هناك أشخاص كثيرة تتساءل عن مسلسل محمد رمضان الجديد ومن المعروف أنه إلى هذا الوقت الجاري لم يتم الإعلان عن مسلسل محمد رمضان الجديد، ولكن حينما يكون هناك أية أخبار جديدة فسوف يتم الإعلان عنها، ولكن من الممكن أن يكون مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن كان قلنا فيما سبق أنه إلى هذا الوقت الجاري ليس هناك أي معلومات خاصة بذلك.
أشهر مسلسلات محمد رمضان
في الحقيقة أن الفنان محمد رمضان قام بعمل العديد من الأعمال الفنية التي لا تحصى ومن الجدير بالذكر أن من ضمن المسلسلات التي قام بها جميع ما يلي:
- 2020 البرنس، فكان بشخصية رضوان البرنس.
- 2019 زلزال، إذ إنه كان بشخصية حربى كرامه.
- كذلك في عام 2018 نسر الصعيد، وذلك بشخصية صالح القناوى.
- 2016 الأسطورة، بشخصية ناصر الدسوقي.
- كما أنه في عام 2016 لهفة، وكان ضيف شرف (شخصيته الحقيقيه)
- 2015 استيفا
- 2014 ابن حلال، بشخصية حبيشه.
- كذلك في عام 2012 الشركة، وكان بشخصية ضياء