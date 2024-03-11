موعد مسلسل عزك يا شام في رمضان 2024 والقنوات الناقلة “الدراما السورية تشارك في سباق رمضان”

عشاق المسلسلات القصيرة المكونة من حلقات منفصلة متصلة سيستمتعون بمسلسل عزك يا شام، والذي يعتبر واحدا من أبرز الأعمال على قائمة مسلسلات سورية في رمضان 2024، تضم قائمة أبطال مسلسل عزك يا شام العديد من نجوم الدراما السورية المميزين، الذين يشير إلى أن المسلسل قد يكون من بين أهم الأعمال التي ستتنافس بقوة في موسم رمضان عام 2024، موعد عرض مسلسل “عزك يا شام” في رمضان 2024 هو أحد الأمور التي يهتم بها الجمهور العربي، لأن الجميع يرغب في متابعة هذا المسلسل الذي يتناول قضايا الشام، بما في ذلك الأحداث الحالية في سوريا، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

موعد عرض مسلسل عزك يا شام

هناك عدد كبير من البرامج التلفزيونية التي تم الإعلان عن عرضها في رمضان 2024، سواء كانت مصرية أو عربية، وتضم نجوما بارزين، ومن بين هذه البرامج مسلسل “عزك يا شام” الذي يثير اهتمام الجمهور حيث تدور أحداث مسلسل “عزك يا شام” في الأربعينيات من القرن الماضي في إحدى الأحياء السورية، حتى الآن، لم يتم تحديد موعد عرض المسلسل، وقد تم نشر بعض الصور من كواليس المسلسل تظهر البطل الرئيسي فايز قزق وهو يتحدث عن دوره في المسلسل على إذاعة نينار اف إم، من الممكن أن يتم عرض المسلسل على قناة إم بي سي وعلى بعض منصات العرض المدفوعة.

أبطال مسلسل عزك يا شام

يتساءل الجميع عن ممثلي مسلسل عزك يا شام الذي تم تصويره خلال شهري يوليو وأغسطس عام 2023، لأنه يشتهر بكونه دراميا اجتماعيا ومشوقا، تتميز بعرض حبكة الدراما بشكل مثير وغامض يجذب انتباه المشاهدين، حيث تبدأ أحداث المسلسل في دمشق في حارة العنبر والمدينة السينمائية في الدير علي بريف دمشق، قامت شركة أشرف جروب، المتخصصة في إنتاج الأعمال الفنية، باختيار مجموعة من أبرز نجوم الشام ليظهروا لنا خلال 15 حلقة، حيث تبلغ مدة كل حلقة ما بين 35 إلى 37 دقيقة باستثناء التتر، وتأتي قائمة أبطال المسلسل كالتالي

المسلسل كتابة مشتركة بين محمد حميرة ونادين سمير خليل .

الإشراف العام: اشرف غيبور.

المنتج: منهل غيبور.

المخرج رشاد كوكش.

إنجي مراد.

نادين قدور.

الفنانة عبير شمس الدين.

الفنانة جيني إسبر.

محمد حداقي.

الفنانة لينا حوارنة.

النجمة سحر فوزي.

الفنان أندريه سكاف.

الفنان عاصم حواط.

علا حمد.

سليمان رزق.

باسل حيدر.

النجمة وفاء موصلي.

رائد مشرف.

جمال العلي.

مطر المطر.

النجم السوري حسام تحسين بيك.

حيدر أحمد.

نور شمص.

فؤاد الوكيل.

فيلدا سمور

حسام الشاه.

حمادة سليم.

عهد ديب.

رشا رستم.

الفنان النجم فايز قزق.

صباح بركات.

عادل علي.

طارق مرعشلي.

الفنان علي كريم.

الفنان سعد مينا.

محمد خاوندي.

الفنانة أمانة والي.

القنوات الناقلة مسلسل عزك يا شام

يمكنك متابعة مسلسل “عزك يا شام” الذي يعتبر من بعض من أهم المسلسلات السورية التي تعرض في رمضان 2024 من خلال القائمة التالية.