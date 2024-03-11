تحميل إمساكية رمضان في مصر 2024 والوطن العربي .. شامل الـ 30 يوم بالكامل

يرتفع البحث من جانب المواطنين عن إمساكية رمضان في مصر 2024، حيث إنه ما بقى سوى ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم ويقوم جميع المسلمين الآن في هذا الوقت الجاري بالتساؤل عن امساكيه هذا الشهر المبارك لكي يتعرفوا على عدد ساعات الصوم به وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل.

إمساكية رمضان في مصر 2024

قام معهد البحوث الفلكية بالإعلان على أن هلال شهر رمضان المبارك سيولد بشكل مباشر في تمام الساعة 11:02 صباحا على حسب توقيت القاهرة المحلي وذلك يوم الأحد 29 من شعبان 1445 وبهذا فإن اليوم الأول من شهر رمضان الكريم فلكيا سيكون يوافق يوم الاثنين الحادي عشر من مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن دار الإفتاء في مصر قامت بالتنويع حول موعد رؤية هذا الهلال أيضا، وأوضحت أنه سيتم استطلاع هلال شهر رمضان اليوم 29 من شعبان 1445 بعد صلاة المغرب وتجدر الإشارة بأن أول يوم من شهر رمضان الكريم كما ذكرنا سيوافق 11 مارس 2024.

ساعات صيام أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

إنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم يتم التساؤل من جانب المسلمين عن ساعات الصيام في أول يوم من هذا الشهر، حيث إن ساعات الصيام بأول أيامه تكون 13 ساعة و 18 دقيقة في أول يوم من رمضان، وسيكون أذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساء ودقيقة واحدة في حين أن صلاة الفجر سوف تكون في تمام الساعة 4:00 مساء و 43 دقيقة.