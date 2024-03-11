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جدول ومواعيد مسلسلات شهر رمضان 2024 على MBC مصر وdmc دراما .. تابع واتفرج
عدد كبير جدا من المصريين يبحثون عبر موقع التواصل الاجتماعي عن المسلسلات التي سوف يتم عرضها في شهر رمضان المبارك حيث انه يتم عرض باقة كبيرة جداً من المسلسلات بطولة نجوم كبار في الساحة الفنية حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المسلسلات التي تم الإعلان عنها في شهر رمضان المبارك لعام 2024 تابعوا معي.
مسلسلات شهر رمضان 2024
اليكم من خلال النقاط التالية قائمة موضحة مسلسلات شهر رمضان عام 2024:
- مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن بطولة الفنان أحمد مكي والفنان محمد سلام.
- مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان فتحي عبد الوهاب.
- مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي.
- مسلسل سيد العقرب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والفنان رياض الخولي.
- مسلسل إمبراطورية م بطولة الفنان خالد النبوي والفنان نور النبوي.
- بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة والفنان احمد رزق.
- مسلسل العطاوله بطولة الفنان باسم سمرة والفنانة زينة.
- مسلسل حق عرب بطولة الفنان احمد العوضي والفنانة وفاء عامر.
- مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد والفنان أحمد زاهر.
- مسلسل خالد نور وولد ونور خالد بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو.
- مسلسل مسار اجباري بطولة الفنان أحمد داش والفنانة صابرين.
- مسلسل كامل عدد الجزء الثاني بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة.
- مسلسل نعمة الافوكاتو بطولة الفنانة مي عمر والفنان احمد زاهر.
- مسلسل الف ليلة وليلة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور.