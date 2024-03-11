“اللهمُ تَقبـل” ردده الآن.. دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 1445-2024 مكتوب كامل ومستجاب بإذن الله

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 1445-2024، يشرع المسلمين في الاستطلاع عبر عمليات البحث حول دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2024-1445 فور إعلان معهد البحوث الفلكية منذ ساعات قليلة عن مطلع شهر رمضان غدًا في معظم الدول الإسلامية حول العالم، هذا الشهر الذى ينتظره المسلمين جميعًا من كل عام للاعتكاف في المساجد والتقرب من الله سبحانه وتعالي كما أيضًا بكثرة الدعاء، وبخصوص الأدعية التي تنال مكانة كبيرة لدى المسلمين وهذا يظهر في تدافعهم خلال الساعات الأخيرة حول الدعاء المحبب في مطلع غرة رمضان.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 1445-2024

فور إعلان الهيئة المعنية رسميًا بحلول شهر رمضان اعتبارًا من الغد الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ميلادياً، تترأس دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2024-1445 عمليات البحث كأكثر المواضيع التي تنال اهتمام كبير من قبل المسلمين نظير لقداستها واعتبارها من أفضل الطاعات المحببة إلى الله لذا يحرص جميع المسلمين في التطلع إلى معرفة أفضل الأدعية، وإليكم:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فِيهِ صِيامَ الصَّائِمِينَ، وقيامي فِيهِ قِيامَ القَائِمِينَ، وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لِي جُرمي فيهِ يَا إِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ”.

” اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَ أَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ “.

” اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ”.

” اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِي كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَ حُطَّ عَنِّي الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ”.

اللهم في الليلة الأولي في هذا الشهر الكريم أسألك أن ترزقني الطاعة الخاشعين، اللهم اكتب لي الخير والسلامة في كل خطوة أخطوها، اللهن الطريق الذي يؤدي إليك وإلى نيل رضاك يا أكرم الأكرمين.

دعاء يوم 1 رمضان مكتوب

إليكم دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2024 مكتوب لترديده على مدار اليوم:-

اللهُم أكتُب لَنا في رمضان تحسين الاحوال الي افضلها واكتب لنا الراحة من كل شر والنجاة من كل اثم.

‏⁧‏يارب اجعل أول يوم رمضان تفريجاً لهمومنا واستجابة لدُعائنا وغفراناً لذنوبنا.

اللهُم رمضان يطهّر القلب والعقل ولا يُبقي فكرة ولا عادة إلا قَومهّا وحَسنهّا، اللهُم همة وعزيّمة دائمة وقوّة في الطاعة وإخلاص تامٌ لك.

أدعية شهر رمضان 2024-1445