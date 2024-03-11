حلي فطارك بيه.. طريقة عمل التمر الهندي في البيت زي المحلات

يعتبر التمر الهندي واحد من أشهر المشروبات علي مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك حيث يضم العديد من العناصر التي تساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي ودعم صحة القلب وتعزيز جهاز المناعة في الجسم، كما يتميز بمذاقه اللذيذ ونكهته المميزة ولذلك، يسعى الجميع إلى معرفة كيفية تحضير التمر الهندي في المنزل بكل سهولة، لتحضيره كعصير رمضاني شهي وللابتعاد عن الاعتماد على شرائه من الخارج وضمان سلامة أطفالنا، بسبب احتوائه على العديد من المواد الصناعية الضارة بصحة الإنسان، خاصة الأطفال، يمكن إعداد التمر الهندي بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة دون الحاجة إلى وقت أو مجهود كبير، سنقدم لكم في هذه المقالة كيفية تحضير التمر الهندي بطعم لذيذ ونكهة فريدة يتفوق على الجاهز الذي يتم شراؤه من المحلات، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة عمل التمر الهندي

يعتبر التمر هندي من العصار الرمضانية اللذيذة، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير مشروب التمر الهندي الطبيعي في المنزل بأسرار محلات العصير التي تروي عطش الصائمين، كما يتميز هذا المشروب أن مكوناته متوفرة في كل منزل وتكون على الشكل التالي:

مكونات عمل التمر الهندي

لتر ماء فاتر.

ثلاثة كوب من السكر.

250 جرام من التمر الهندي الطبيعي.

3 لتر من الماء المغلي.

طريقة التحضير

يتميز مشروب التمر الهندي بسهولة تحضيره في المنزل وبفوائده الكبيرة التي تجذب العديد من النساء لإعداده بانتظام لأفراد الأسرة وتتمثل طريقة التحضير في ما يلي:

كسري التمر الهندي إلى قطع صغيرة ثم أضيفي كمية من السكر مع التقليب بشكل جيد.

ثم ضعي التمر الهندي والسكر في إناء على نار هادئة مع الراحة المستمرة بعد إضافة الماء المغلي.

نطفئ اللهب ونغطي الخليط ونتركه لمدة ليلة كاملة.

بعد انتهاء فترة النقع يتم تصفية التمر وإضافة الماء الدافئ إليه.

يثم إحفظي التمر الهندي في أكياس داخل الثلاجة ويمكن استخراج كمية صغيرة منه عند الحاجة، مع ضبط كمية الماء والسكر عند تحضيره.

فوائد عصير التمر الهندي

نقدم لك بعض من أهم فوائد مشروب التمر الهندي علي الصحة والجسم كالتالي