“مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى“ موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الحشاشين وهو واحد من الأعمال البارزة لشهر رمضان المبارك 2024، وهو يتناول واحد من أكثر المشاكل الاجتماعية التي انتشرت في القرن الـ11 وهي إدمان المخدرات تدور أحداث المسلسل حول قصة حسن الصباح وهو مؤسس الحشاشين، يقوم بدور البطولة الفنان القدير كريم عبد العزيز، وهو من أعمال المخرج بيتر ميمي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل الحشاشين

تدور قصة المسلسل حول حسن الصباح الذي قام بتجميع مجموعة من الأشخاص وسماهم بالفدانيين وكانوا لا يهابون شيء قاموا باغتيال عدد كبير من الشخصيات المختلفة والمهمة في بلاد فارس، يتم عرض المسلسل على قناة dmc جميع أيام الأسبوع في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما أنه يعرض أيضا في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت الإمارات، ويتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1.45 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 4.15 عصرا بتوقيت مصر، يمكنك أيضا متابعة المسلسل من خلال منصة واتش إت.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في العمل مجموعة من الممثلين البارزين وهم:

فتحي عبدالوهاب.

الفنان الكبير كريم عبدالعزيز.

ميرنا نور الدين.

سوزان نجم الدين.

ياسر على ماهر.

عمر الشناوي.

سامي الشيخ.

محمد رضوان.

بسنت أبو باشا.

نور إيهاب.

نيڤولا معوض.

أحمد عيد.

إسلام جمال.

الجدير بالذكر أنه يوجد عدد كبير من ضيوف الشرف الذين شاركوا في هذا المسلسل، وهو من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبدالرحيم كمال.