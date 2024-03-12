rockstarتعلن عن فتح باب حجز مسبق ل gta 6 لعبة قراند ثيفت أوتو النسخة الجديدة..رابط الحجز من الموقع الرسمي

حجز مسبق ل gta 6؛ آثار إعلان روك ستار الضجة وتسبب في الكشف عن الإعلان التشويقي لإطلاق جاتا 6، الأمر الذي جعل العديد من الأفراد من محبي جاتا في حالة من الترقب والانتظار المصحوب بالحماس والكثير من التساؤلات حول ما سوف تقوم لعبة جاتا بتقديمه للاعبين في هذا الاصدار، وسوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بحجز مسبق ل gta 6،تابعوا معنا.

حجز مسبق ل gta 6

تم تداول بعض الصور في منصة اكس عن جاتا 6 الأمر الذي جعل الكثير يتسائلون حول الموعد الذي سوف يتم فيه انطلاق اللعبة، حيث أن متجر Argos قد غرد عبر صفحته الرسمية أن النسخة الإلكترونية من اللعبة سوف تكون قابلة للحجز المسبق في يوم الثاني عشر من ديسمبر 2024، كما أن الموزعين قد قاموا بتأكيد ذلك، وسوف يتم إتاحة الحجز بمجرد إصدار جاتا 6 بشكل رسمي.

طريقة الحصول على جاتا 6

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على لعبة جاتا و تحميلها والاستمتاع بها، ولعل من أبرز هذه الطرق واشهرها، هو تحميلها من خلال المتاجر الرسمية، وتتمثل الخطوات في التالي: