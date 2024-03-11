الحلقة الاولى: مسلسلات رمضان 2024 على DMC ” الحشاشين- امبراطورية م- بابا جه”

مسلسلات رمضان 2024 على DMC ، وتعتبر من اكبر القنوات الفضائية المصرية التي تنقل أضخم المسلات المصرية لموسم رمضان 2024 على قناة دى ام سي ، وقناة دى ام سي دراما ، والتى تعرض على كلا القناتين نفس المسلسلات في مواعيد مختلفة لكى تناسيب جميع المشاهدين مع إعادات على مدار اليوم ، واليك خريطة مسلسلات رمضان على قناة DMC بمواعيد عرض المسلسلات.

مسلسلات رمضان 2024 على DMC

تقدم شبكة قنوات dmc فى موسم الدرامي لشهر رمضان المبارك أقوي المسلسلات المصرية، والتي منها ما يعرض حصري فقط على شاشتها فقط لكبار نجوم الدراما المصرية ، واليك تفاصيل مواعيد عرض مسلسلات على قناة DMC

مسلسل “الحشاشين” يعرض في تمام الساعة 9:15 مساءً والإعادة الساعة 8:15 والساعة 1:45 مساءً بتوقيت مصر بطولة النجم كريم عبد العزيز.

مسلسل “إمبراطورية م” يعرض في تمام 10:45 مساءً والإعادة الساعة 1:45 صباحًا، والساعة 4:15 مساءً بتوقيت مصر بطولة النجم خالد النبوي.

مسلسل “عتبات البهجة”يعرض في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مصر بطولة الفنان يحيي الفخراني.

مسلسل”بابا جه” يعرض في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 12 مساءً بتوقيت مصر بطولة النجم أكرم حسني .

مسلسل كرتون “يحيى وكنوز”، يعرض في تمام الساعة 6:5 مساءً بتوقيت مصر .

مسلسل “صدفة” يعرض في تمام الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت مصر بطولة الفنانة ريهام حجاج.

تردد قناة DMC دراما

تقدم بكة قنوات DMC المسلسلات رمضن على قناة DMC وقناة DMC دراما على مدار اليوم عبر إشارتها التالية للقناتين:

تردد قناة DMC

ا لقمر الصناعي: نايل سات.

لقمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11449.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC DRAMA