اتحدد رسمي .. البنك المركزي المصري يُعلن عن ساعات العمل اليومي في البنوك خلال شهر رمضان المبارك

ساعات العمل اليومي في البنوك، أعلن البنك المركزي عن الموعد الرسمي لدوام العمل في البنوك وذلك بسبب شهر رمضان الكريم الذي يوافق غدا الاثنين ١١/٣/٢٠٢٣ ليشمل العاملين بالقطاع والعملات، كما قام بتأكيد القرار السابق الذي عقد يوم الأربعاء ٦/٣/٢٠٢٤ لرفع مبلغ العائد والاقتراض وعائد الخصم والائيتمان، فسوف نعرف معا ساعات العمل في البنوك خلال شهر رمضان المبارك، تابعونا.

ساعات العمل اليومي في البنوك

صرح البنك المركزي صباح اليوم عن ساعات العمل اليومي في البنوك يومياً خلال شهر رمضان المبارك، فيما عدا يومي العطلة الرسمية وهما الجمعة والسبت، فالجدير بالذكر أن الموعد الرسمي لبداية الدوام في للبنوك خلال شهر رمضان 2024 كالآتي:

ستكون ساعات الدوام اليومي بالنسبة للموظفين بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

بالنسبة للجمهور والعملاء: سوف تكون الزيارة لخدمة العملاء يومياً في تمام الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا.

الجدير بالذكر أن المواعيد الرسمي للبنوك كان للجمهور في الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

قرار البنك المركزي المصري 2024

قامت لجنة البنوك النقدية بعقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء الذي وافق 6/٣ / ٢٠٢٤ فقد قرر البنك المركزي المصري الآتي:

قام البنك المركزي برفع مبلغ العائد من الفائدة وأقراص 600 نقطة تصل فيما بين 27.25%، و28.25%، 24.75% .

كما قام أيضاً برفع عائد الخصم والائتمان ليكن 600 نقطة تصل إلى قيمة 27.75%.

يعمل البنك المركزي بمواصلة جهوده حتى يحفظ استقرار الاسعار بمدى متوسط، لاستهداف التضخم حتى يتحول إلى إطار مرن، وفقاً لآليات السوق حتى يقضي سعر الصرف بالسوق الرسمي والموازي.

إجازات البنوك في رمضان 2024

وتعمل البنوك طوال 5 أيام خلال الأسبوع، من الأحد حتى الخميس، فيما تكون أيام الجمعة والسبت إجازة اسبوعية، لتصل عدد الإجازات طوال شهر رمضان إلى 8 أيام، فيما يصادف أن شهر رمضان 2024 لا يوجد به أية إجازات رسمية إضافية.