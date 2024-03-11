“الرعب بدأ من أولها“ مسلسل المداح اسطورة العودة الجزء الرابع.. موعد العرض على قناة MBC مصر

مسلسل المداح الجزء الرابع والذي يطلق عليه أيضا أسطورة الوادي، ومن المقرر عرض الموسم الرابع منه في شهر رمضان المبارك الجاري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة، وسوف يتم عرض المسلسل بداية من يوم الأحد الموافق 10 من شهر مارس 2024، قامت الشركة المنتجة للمسلسل بتأليف أغنية بصوت حمادة هلال اسمها “ورب العباد”، ووفقا لما أوضحه برومو المسلسل أنه يحمل الكثير من أحداث الإثارة والتشويق، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل المداح الجزء الرابع

تدور أحداث المسلسل حول شخصية صابر المداح الذي كان في المواسم السابقة يحب فتاة وقام بقتل والد حبيبته ومنذ ذلك الحين يطارده الجن، ومن المقرر أن الموسم الجديد أن الشيخ صابر سوف يواجه الجن قزح والذي يقدمه الفنان القدير فتحي عبدالوهاب، وسوف يقوم أيضا بمرور عدد كبير من البوابات الممزوجة ما بين الخير والشر، والجدير بالذكر أنه سوف يتم عودة مليكة الجنية وتقدم ذلك الدور سهر الصايغ من المقرر أنه سوف يحدث الكثير من الصراعات بينهما، ومن أكثر المفاجأت التي سوف يشهدها ذلك الموسم أنه سوف يشارك في العمل ابن الفنان حمادة هلال وهو الطفل يوسف.

مواعيد عرض مسلسل المداح والقنوات الناقلة

من المقرر أن يتم عرض المسلسل على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض أيضا في تمام العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، ويعرض أيضا على قناة إم بي سي مصر تو في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر، ويعرض في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يعرض في تمام الساعة الواحد صباحا بتوقيت الإمارات.