يلا استعلم حالًا.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وأهم الشروط المطلوبة

تواجه العديد من المواطنين في العراق صعوبات في الوصول إلى اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في جميع مناطق البلاد، يعود ذلك إلى التأخير الحاصل في إعلان وزارة العمل العراقية للوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، حيث لم تُعلن النتائج النهائية بعد، وفي ظل هذا التأخير، يسعى العديد من المواطنين، سواء كانوا من الذكور أو الإناث، إلى البحث عن وسيلة للاطلاع على كشوفات المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، رغم عدم ظهور النتائج بشكل رسمي، تم توفير منصة مظلتي للاستعلام عن الوجبة الأخيرة بصيغة PDF في حالة إعلانها من قبل الوزارة.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

اليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم بعد ذلك اكتب رمز التحقق المرئي الظاهر بشكل صحيح.

ثم الذهاب إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024”.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة.

انقر على أيقونة تحميل الكشوفات بصيغة PDF.

بهذه الطريقة، يمكن للمستفيدون من الرعاية الاجتماعية في العراق الاطلاع بسهولة على أسمائهم وضمان تلقيهم الدعم المناسب، مع الالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة.

شروط الحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية

سنقدم لكم بتفصيل الضوابط والشروط الأساسية التي يجب تحقيقها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق:

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على الجنسية العراقية ليكون مؤهلاً للتقديم.

ينبغي أن يتوفر لدى المتقدم دخل شهري أو راتب يكفل الاستحقاق للمشاركة في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

يُسمح للنساء بالتقديم في حال كانوا في الفترة العمرية بين 15 و55 عامًا، بينما يجب على الرجال أن يكونوا في الفترة العمرية بين 18 و60 عامًا.

يُفضل تقديم وثائق تثبت عدد أفراد العائلة المعيشية في العراق، بهدف توثيق الحالة الاقتصادية للمتقدم.

يجب أن يكون عدد أفراد العائلة المتقدمين للبرنامج لا يقل عن 4 أشخاص على الأقل، لضمان توجيه الدعم إلى الأسر ذات الاحتياجات الملحة.

بتحقيق هذه الشروط، يمكن للأفراد الوفاء بالمتطلبات الأساسية للتقديم لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق والاستفادة من الدعم المخصص وفقًا للضوابط المحددة من قبل الوزارة.