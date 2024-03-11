ياتري الابيض بقي بكام انهارده ؟ .. سعر الأرز اليوم في مصر للتجار والمستهلكين (سعر طن الأرز الشعير)

سعر الارز اليوم، يبحث العديد من المستهلكين والتجار عن سعر الارز اليوم فى مصر، فمازال سعر الأرز في زيادة ونقصان بالأسواق المحلية والتجارية، ولكن من المتوقع الفترة القادمة انخفاض سعر اغلب المنتجات الغذائية مع نزول سعر الدولار، حيث تعمل الحكومة جاهدة على ضبط الأسعار بالأسواق على جميع المنتجات.

سعر الارز اليوم

يرغب أغلب التجار والموزعين في معرفة سعر الارز اليوم حيث سجل سعر الطن:

يتراوح سعر طن الأرز الواحد عريض الحبة اليوم في مقر من 18 إلى 18.50.

بينما جاء ثمن طن الأرز اليوم رفيع الحبة من 19 الى 19.50 ألف.

وسجل سعر كيلو الأرز من 28 الى 35ج

بينما جاء سعر كيلو الأرز اليوم في معارض اهلا رمضان 25 ج.

بينما في المنافذ التموينية بلغ سعر كيلو الأرز على بطاقات التموين 12.6 ج.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سجل خلال الأسبوع الماضي سعر الأرز الشعير في مصر انخفاضا كبيرا داخل الأسواق المحلية والتجارية للمستهلكين والتجار، حيث سجل هبوط ملحوظا بالسعر، فقد انخفض السعر من 700 الى 1000 ج بالطن الواحد، حيث قام رئيس شعبة الأرز رجب شحاته على توفير كمية كبيرة من الأرز بالأسواق لسد حاجات المواطنين من الأرز فهو سلعة مستهلكة بنسبة كبيرة:

بلغ سعر طن الأرز البلدى اليوم في مصر من نوع حبة عريضة كسر 3%حوالي 27300 الف.

بينما سجل سعر طن الأرز المصري بالأسواق 26300 الف للطن الواحد.

وبلغ سعر كيلو الأرز للمواطن بالأسواق المحلية ومحلات العطارة 35 ج.

بينما بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك على بطاقة التموين 12.50 للكيلو الواحد.

سعر الأرز الأبيض المعبأ اليوم

سجل سعر الأرز الأبيض الرفيع الحبة نحو 26 جنيها إلى 27.5 جنيه للكيلو في المضارب، ليصل للمستهلك بسعر 30 جنيها في الأسواق.

سجل سعر الأرز الأبيض المعبأ العريض الحبة نحو 29 إلى 31 جنيها للكيلو في المضارب، ليصل للمستهلك بسعر 35 جنيها في الأسواق.