شوف ميعاد الكشف الطبي بتاعك امتى من رابط استعلام كارت الخدمات المتكاملة الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة

استعلام كارت الخدمات هناك الكثير من المواطنين يبحثون عنه وكيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومي، وهو عبارة عن برنامج تم إطلاقه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتم توفير العديد من الخدمات الطبية والتي تتضمن العلاج الطبيعي وكذلك التشخيص والرعاية الصحية وأيضا الوقاية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يُمكن الكارت من الحصول على وظائف خاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنه يمنح أصحابه الأولوية في التعيين بالعديد من الوظائف الحكومية، وفيما يلي سوف نستعرض معكم طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

رابط استعلام كارت الخدمات

بمنتهى السهولة يمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الخاص به من خلال الرقم القومي وذلك من خلال اتباع الآتي:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع التضامن الاجتماعي.

بعدها قم بالضغط فوق أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

قم بعدها بالضغط فوق يكون الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

عليك بعد ذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

وفي النهاية اضغط فوق أيقونة البحث.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على “بحث”.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

هناك العديد من المزايا التي سوف يحصل عليها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والتي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عنه ومن أهم هذه المزايا ما يلي: