ساوإيست DX8S كوبيه 2024: فخامة وأداء بأسعار تنافسية في مصر

في إطار استراتيجية توسيع نطاقها وتعزيز تواجدها في السوق المصري، قامت شركة ساوإيست بإطلاق مجموعة متنوعة من موديلاتها لعام 2024، ومن بين هذه الموديلات الجديدة، تبرز النسخة الفريدة من نوعها “DX8S كوبيه”، التي تتميز بأداء عالي المستوى وتجهيزات متطورة.

تفاصيل موديلات السيارات لعام 2024

من بين العروض اللافتة في السوق المصري، تتميز ساوإيست DX8S كوبيه 2024 بأنها واحدة من السيارات ذات السعر المنافس والتجهيزات المتقدمة.

تنوعت موديلات ساوإيست لعام 2024 بين السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر والـ SUV، مما يلبي احتياجات مختلف فئات المستهلكين.

وتعتبر النسخة DX8S كوبيه واحدة من أبرز هذه الطرازات، حيث تقدم مزيجا مثاليا من الأداء والفخامة.

مواصفات السيارة

تتميز ساوإيست DX8S كوبيه 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 CC وتيربو، الذي يوفر قوة تصل إلى 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

كما تأتي السيارة مزودة بناقل حركة automatic يتكون من 6 غيارات لتوفير تجربة قيادة سلسة وممتعة.

تجهيزات ومميزات السيارة

تضم ساوإيست DX8S كوبيه 2024 مجموعة واسعة من التجهيزات والميزات، بما في ذلك:

كاميرا خلفية

زر تشغيل وإيقاف المحرك ومثبت سرعة

إنذار وريموت تحكم

قفل مركزي للأبواب ونوافذ كهربائية

بصمة وفرامل يد إلكترونية

شاشة تشغل باللمس لعرض الوسائط

عجلة قيادة متعددة الاستخدامات

عجلات رياضية

مصابيح للقيادة أثناء الضباب ومرايات كهربائية

فتحة سقف بانوراما

نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث

زجاج خلفي مظلل

وسائد هوائية للحماية من أي مشاكل قد تحدث أثناء القيادة

نظام الثبات الإلكتروني

نظام تحكم وثبات عند صعود المرتفعات HHC

نظام التحكم في الجر وفرامل أي بي اس وأي بي دي.

السعر الرسمي

ساوإيست DX8S كوبيه 2024 موجودة في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ مليون و199 ألف جنيه، مما يجعلها سيارة مميزة لمن يبحث عن سيارة بأداء عالي وتجهيزات متقدمة.