بدون شروط أو قيود.. طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع رمضان 2024

الفوازير الرمضانية دائما تضفي المزيد من الفرح والسعادة على شهر رمضان. ولكن في الآونة الأخيرة، شهدنا ظهور فوازير في المملكة العربية السعودية التي جديدة، مثل فوازير غازي الذيابي للموسم الثالث، والتي حظيت باهتمام كبير على محركات البحث مؤخرا، وكان قد أعلن رجل الأعمال الشهير غازي الذيابي عن بدء النسخة الرابعة من فوازيره في شهر رمضان، مع فرصة للفوز بسيارات وجوائز قيمة أخرى، وقد أعلن عن تفاصيل مشاركته في هذا الموسم وكيفية الربح من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن هذا الموسم سيكون استثنائيا وستتاح فرصة المشاركة فيه لعدد كبير من الأشخاص.

طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع

قبل المشاركة في فوازير غازي الذيابي، يجب عليك الامتثال لبعض الشروط لتأهيلك للمشاركة في المسابقة، وهذه الشروط هي:

أن تقوم بمتابعة gazzi _24 @

أن تشارك هاشتاج فوازير _غازي_ الذيابي

متابعة ‎ @Dkhoonemirates

#فوازير_غازي_الذيابي

في الموسم الأول كانت الجائزة سيارة ،،

في الموسم الثاني كانت الجوائز 3 سيارات ،،

في الموسم الثالث كانت الجوائز 16 سيارة ،،

موسمنا الرابع بووووم بوووووم 💣💣

المشاركة متاحة لكل أبناء الوطن العربي الكبير 🤍 pic.twitter.com/EYsFOjpIdo — غازي الذيابي (@gazzi_24) March 8, 2024

هذه هي شروط المسابقة التي بدأت منذ عام 2020 ومازالت مستمرة حتى الآن بعد تحقيق نجاح كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ينتظرها العديد من الجماهير في المملكة العربية السعودية، يمكنك المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي عن طريق الاتصال على:

شبكة STC 0535527889 شبكة موبايلي 0544023064 شبكة زين 0592732536

يمكن المشاركة في الفوازير للفوز بإحدى السيارات المقدمة من البرنامج عبر الإجابة على السؤال في الحلقة، مع إعادة تغريد الرسالة وكتابة هاشتاج فوازير غازي الذيابي، وسيتم اختيار الفائزين عشوائيا شرط المشاركة بالطريقة الصحيحة، سيتم الإعلان عن الفائز بالسيارة خلال بث مباشر؛ حيث سيتم اختيار أحد المشاركين بشكل عشوائي من الأسئلة التي طرحت في الحلقة ليكون الفائز بإحدى العشرين سيارة لكزس الجديدة. من المتوقع أن يستمر البرنامج طوال شهر رمضان.

جوائز مسابقة غازي الذيابي

إن الجوائز التي يتم تقديمها في برنامج الفوازير السعودي المشهور على مدى الثلاثة مواسم التي تم عرضها، كما تختلف الجوائز في هذا الموسم أيضا وكانت على النحو التالي: