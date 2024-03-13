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ألحق دلوقتي قبل الاشتراك مايغلى..اشتراك في عرض خصم تطبيق شاهد VIP مع فودافون
اشتراك في عرض خصم تطبيق شاهد، تعتبر منصة شاهد هي أحد أكبر المنصات في الوطن العربي والعالم أجمع، وتعمل هذه المنصة على تقديم باقات متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام المتنوعة والحديثة، والتي يتمكن الاستمتاع بها من خلال القيام بالاشتراك في منصة شاهد ودفع رسوم الاشتراك واختيار الباقة التي تناسب الفرد، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة الاشتراك في تطبيق شاهد والحصول على خصم.
اشتراك في عرض خصم تطبيق شاهد
للحصول على قسيمة خصم بعد الاشتراك الساري الصلاحية في شاهد، وتفعيل القسيمة يجب اتباع مجموعة من الخطوات التالية:
- قم بفتح موقع منصة شاهد الرقمية، من ثم اكمل عملية تسجيل الدخول إلى الحساب.
- النقر على تبويب الوجهه من ثم توجه إلى تبويب إدارة الاشتراك الخاصة بالحساب.
- الضغط على ايقونة «اضافة قسيمة خصم» من أسفل يسار الشاشة، بعد ذلك قم بإدخال الكود الخاص بك.
- من ثم قم بالتأكيد والنقر لتفعيل الكود المضاف.
- سوف يظهر لك على الشاشة رسالة تأكد تفعيل الكود بنجاح، بالإضافة الى تأجيل موعد الاستقطاع بنجاح.
مميزات موقع شاهد VIP
يتميز موقع شاهد بالعديد من المميزات، ومنها:
- توفر منصة شاهد العديد بل المئات من الأفلام والمسلسلات و العربية و الاجنبية العالمية بالإضافة إلى توافر محتوى هادف للاطفال، كل هذا في مكان واحد وبسعر رائع.
- تمتع منصة شاهد بلس بالعديد من العروض التسويقية التي تعمل على تقديم استفادة من الاشتراك بأقل الاسعار ومشاهدة الافلام بكل حرية.
- تخفيضات سنوية على الاشتراك تصل إلى 50%، بالإضافة الى وجود فترة تجريب مجانية تكون مدتها 7 أيام.