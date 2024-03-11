وداعاً للبحث! تردد “قناة الفجر الجزائرية” 2024 على جميع الأقمار الصناعية

الكثير من الآباء يبحثون عن تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تم تجديد تردد قناة الفجر الجزائرية ويرجع ذلك تغيير المضمون والمحتوى المقدم، كما تسعى إلى تحسين مستوى المحتوى وهذا يؤدي إلى تحديث التردد من حين لآخر، كما يمكنك استقبالها على العديد من الأقمار الصناعية ومنها النايل سات والعرب سات، كما يستطيع المتابع تنزيل التردد بنفسه دون الحاجة لأي شخص خارجي.

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية خلال القمر الصناعي النايل سات

لتنزيل القناة على القمر الصناعي من خلال التردد التالى:

تردد قناة: ١٢٠٣٤.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل التصحيح الخطأ: 4\3.

معامل الترميز للقناة: ٢٧٥٠٠.

الجودة: HD.

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية خلال القمر الجزائرية العرب سات

سوف يتم تنزيل القناة من خلال القمر الصناعي من خلال التردد التالي:

تردد القناة: ١١٠٣٤.

معامل الترميز للقناة: ٢٧٥٠٠.

معامل الاستقطاب للقناة: عمودى.

معدل تصحيح الخطأ: 6\5.

بالنسبة للجودة: HD.

خطوات تنزيل تردد القنوات الفجر يدويًا

يمكنك تنزيل ضبط التردد يدويًا عن طريق تواجدك بالبيت وذلك دون الحاجة الاستعانة بأي شخص خارجي، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

عن طريق جهاز التحكم اليدوي المحدد في جهاز الاستقبال الموجود في البيت.

قم بالدخول مباشرة إلى قائمة الإعدادات.

قم بتحديد الكاميرا الصناعي المراد استقباله القناة عليه.

سجل جميع البيانات الخاصة بالقناة.

اضغط على زر بحث وانتظر بعض الوقت.

سوف يعرض أمامك القناة اضغط على أمر save.

سوف يظهر أمامك بعد ذلك القناة ضمن قائمة قنوات الرئيسية على جهاز الخاص بك.

قناة الفجر الجزائرية 2024

سوف نعرض لكم نبذة مختصرة عن القناة الفجر الجزائرية: