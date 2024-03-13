بعد التعويم الأخير هل صدر شهادة 30% من بنك الأهلي المصري؟ وما هي أفضل شهادات الإدخار حاليا

شهادة 30% من بنك الأهلي؛ قام البنك الاهلي المصري بطرح مجموعة من الشهادات البنكية الجديدة، وهي شهادة لمدة ثلاث سنوات بفائدة 30% متناقصة، حيث يعمل البنك الأهلي على توفير مجموعة متميزة من الخدمات لعملائه باعتباره أحد أشهر البنوك في جمهورية مصر ولما له من شهرة كبيرة، وسوف نتعرف في هذا المقال على شهادة 30% بالتفصيل.

شهادة 30% من بنك الأهلي

طرح البنك الاهلي المصري شهادة جديدة لمدة ثلاث اعوام، وهذه الشهادة متناقصة بشكل سنوي حيث أن السنة الأولى تكون الفائدة على الشهادة 30%، والسنة الثانية 25%؜، والسنة الثالثة 20%؜ ويصرف العائد بشكل دوري سنوي،

كما أنه قد تم تعديل قيمة العائد السنوي على الشهادة البلاتينية المتناقصة وصرف العائد بشكل شهري لتصبح الشهادة بسعر 26 %؜ في السنة الأولى، والسنة الثانية 22% والسنة الثالثة 18%، وذلك مع استمرارية الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي لمدة عام بنسبة 27% يتم. صرفها عند انتهاء المدة.

أنواع شهادات البنك الاهلي المصري

أطلق البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الاستثمار ومنها: