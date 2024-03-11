موعد برنامج بصير لمصطفى حسني في شهر مضان 1445 على قناتي ON والناس

مع اقتراب شهر رمضان 1445 هـ، يترقب الكثيرون من المسلمين العاشقين للمحتوى الديني المتزن، تقديم برنامج بصير لمصطفى حسني، المعروف بنهجه المعتدل وفكره النير، حيث استطاع أن ينال إعجاب شريحة واسعة من الجمهور عبر الأعمار المختلفة، مؤسساً بذلك مكانته كأحد الوجوه الدينية الشابة البارزة في مصر وعلى مستوى العالم العربي.

موعد برنامج بصير لمصطفى حسني

أعلن الداعية الإسلامي المعروف مصطفى حسني عبر حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامجه الجديد “بصير”، الذي يسلط الضوء على قصص واقعية ترسم مسار الانتقال من الشتات إلى اليقين، مستهدفاً بذلك الجمهور الشاب ومواضيع تحظى باهتمامهم، وهناك ترقب كبير لعرض هذا البرنامج،

ومن المقرر أن يُعرض برنامج بصير لمصطفى حسني على قناتي ON والناس في رمضان، بتوقيت محدد قبل الإفطار وفقاً لخطة البث الخاصة بكل قناة، بالتحديد، سيبث برنامج “بصير” على قناة الناس في الساعة الثامنة مساءً.

كما أن مصطفى حسني سيكون متواجداً يومياً على صفحته الشخصية من خلال بث مباشر قبل صلاة الفجر عند الساعة 3:45 صباحاً للإجابة عن استفسارات المتابعين والحديث عن روحانيات الشهر الفضيل.

القنوات الناقلة لبرنامج بصير مصطفى حسني

برامج مصطفى حسني تجد دائماً رواجاً كبيراً بين الجمهور، نظراً لمحتواها الديني والاجتماعي المتوازن، وقدرتها على الإجابة على استفسارات المتابعين بطريقة سهلة ومباشرة، الرغبة في متابعة برنامجه الأحدث “بصير” تقود الكثيرين للبحث عن ترددات القنوات الناقلة له، والتي تتمثل في الآتي:

برنامج بصير لمصطفى حسني على قناة ON

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

برنامج بصير لمصطفى حسني على قناة الناس

التردد: 12054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

من هو الداعية مصطفى حسنى؟

هو الداعية الإسلامي المصري، المولود في عام 1978، استكمل تعليمه العالي بحصوله على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس في العام 2000، وبعد تخرجه، نال شهادة إعداد الدعاة من وزارة الأوقاف المصرية، وسرعان ما اكتسب شعبية واسعة مع أول ظهور له على الشاشة.

قدم العديد من البرامج التلفزيونية التي لاقت قبولاً كبيراً بين المشاهدين، منها “أهل الجنة”، “الكنز”، “على طريق الله”، “عيش اللحظة”، و”إنسان جديد”، ومؤخرًا، أُعلن عن برنامجه الجديد “بصير”، المتوقع بداية من اليوم الأول في رمضان 2024.