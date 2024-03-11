وداعاً للشعر الخشن والقصير! وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه كالحرير في أسبوع واحد فقط!

الحصول على شعر قوي وطويل وصحي من أكثر الأمور التي تهتم بها أي فتاة في عصرنا ذلك، مما يضطرون إلى البحث عن الكثير من الطرق للحصول على النتائج التي يرغبون بها، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو أفضل لكن جئنا إليكم اليكم خلطات لتطويل الشعر وتنعيمه في أقل وقت، المعروف أن الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق المميزة لمعالجة كل ما يتعلق بالبشرة والشعر، إضافة إلى أنها غير مكلفة مقارنة بأسعار منتجات الأخرى.

خلطات لتطويل الشعر وتنعيمه

تعتبر الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق التي يمكنك استخدامها دون قلق للحصول على شعر صحي وكثيف، لذلك وفرنا لكم أفضل الخلطات الطبيعية، وهي كالآتي:

ماسك البيض وزيت الزيتون لتطويل الشعر:

البيض من المكونات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر وترطيبه، كما أنه مصدر قوي ومليء بالبروتين، يمنع تكسير الشعر من خلال تكثيف فروة الرأس.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ملائم، نضيف إليه زيت الزيتون، البيض، نقلب جميع المكونات.

يضع المزيج على الشعر، لمدة ثلث ساعة.

يغسل الشعر باستخدام الماء والشامبو.

ماسك الشعر وزيت الزيتون لتطويل الشعر:

العسل يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه مع ترطيبه، كما يتضمن على مضادات للأكسدة التي تحافظ على الشعر وصحته:

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه ½ كوب عسل، ¼ كوب زيت زيتون.

تخلط المكونات، تضع في الميكروويف لمدة نصف دقيقة.

بمجرد أن يبرد المزيج، نضع الزبدة، ثم يضع المزيج على الشعر، يترك لمدة نصف ساعة، ترتدي البونية الحراري.

يغسل الشعر باستخدام الماء والشامبو.

ماسك البيض والصبار وزيت الزيتون لتطويل الشعر

يعتبر الصبار من أكثر المكونات التي تساعد على تعزيز الشعر وتقوية مع تطويلة بشكل صحي:

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ملائم، نضيف إليه ثلاث ملاعق صفار البيض، نضيف أربع ملاعق صبار، نضع ملعقة من زيت الزيتون.

نضع المزيج على الشعر، بترد لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بماء فاتر.

ماسك البيض والموز والعسل لتطويل الشعر

يعمل الموز والعسل على القضاء على جميع مشاكل تساقط وتلف الشعر، كما يساعد البيض على تغذية وتزويد الشعر بالبروتين.

طريقة التحضير: