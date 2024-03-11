مفجاءة غير متوقعة في اسعار الخضار اليوم.. سعر الخضار اليوم بمصر (جدول أسعار الخضار اليوم)

أسعار الخضار بمصر اليوم، يتغير سعر الخضار كل يوم عن اليوم السابق فقد ازداد سعر البصل الأحمر 35 جنيهاً والطماطم 25 جنيهاً في الفترة السابقة مما جعل المواطنين تتابع أخبار الخضار كل يوم، فإذا نظرنا للأسعار حالياً سنلاحظ بهبوط الأسعر بنسبة كبيرة، فسوف نتعرف معاً عن سعر الخضار.

أسعار الخضار بمصر اليوم

نعرض لكم أسعار الخضار بمصر اليوم، فمن المعروف أن أسعار السلع والخضروات بالفترة الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الخضار وبعض السلع والمنتجات الأخري، فسوف نوضح لكم قائمة أسعار الخضروات للكيلو الذي يتغير فيما بين الزيادة والنقصان بحسب السوق، حيث جاءت أسعار الخضار اليوم في مصر كالتالي:

بلغ سعر كيلو الطماطم اليوم من 4 إلى 6 جنيه.

بينما بلغ سعر كيلو البطاطس لليوم من 4 الي 10 جنية.

سعر كيلو البصل تتراوح من 9 الى 25 جنية.

سعر كيلو الكوسة اليوم يتراوح من 3 الى 6 جنية.

بلغ سعر كيلو الجزر اليوم مابين 3 الى 5 جنية.

أما سعر كيلو الفاصوليا الخضراء يتراوح من 11 ل 25 ج

سعر الخضار اليوم في سوق العبور

قد جاءت أسعار الخضار في سوق العبور اليوم كالتالي:

سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم يتراوح من 5 الي 8 ج للكيلو.

بينما بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 الى 7 ج.

سعر الباذنجان الأبيض يتراوح من 5 الي 8 ج للكيلو.

جاء سعر الفلفل البلدي من 11 الي 15 جنيها للكيلو.

الفلفل الرومي الصوب بلغ من 11 الى 15 ج للكيلو.

أما سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي يتراوح من 11 الى 15 ج.

سعر كيلو الفلفل الحامي الصوب يتراوح من 18 الى 25 ج.

بلغ سعر الفلفل الالوان اليوم من 18 إلى 24 ج للكيلو.

سعر كيلو الملوخية اليوم يتراوح من 9 الى 10 ج.

سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح من 13 الى 17 ج.

سعر كيلو الليمون الاضاليا يتراوح من 2 الى 5 ج.

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