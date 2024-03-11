بأمر من الملك سلمان.. بدء تنفيذ إجراءات العفو الملكي عن السجناء 1445 بمناسبة شهر رمضان

العفو الملكي هو قرار رسمي يصدر بأمر من خادم الحرمين الشريفين، حيث يتضمن الإفراج عن عدد من السجناء أو التخفيف عن حكمهم، يصدر هذا العفو في المناسبات الدينية والوطنية كل عام، وينتظره العديد من المواطنين بفارغ الصبر في شهر رمضان المبارك، حيث يقوم الملك بالعفو عن السجناء وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط، ومع ذلك، يتضمن العفو الملكي بعض القضايا المحددة، وقد قامت وزارة الداخلية بالكشف عن تفاصيل التسجيل للحصول على العفو الملكي للسجناء عام 1445، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة.

بدء تنفيذ إجراءات العفو الملكي عن السجناء 1445

بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله فقد بدأت وزارة الداخلية السعودية في تنفيذ الإجراءات اللازمة للعفو عن السجناء بقضايا الحق العام بهدف الإفراج عن هؤلاء وإطلاق سراحهم، يجب أن نذكر أن وزير الداخلية أمر بسرعة إنهاء إجراءات المستفيدين من العفو الملكي هذا العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445.

قرار العفو الملكي هو قرار يصدر من قبل الملك سلمان ويستهدف السجناء الذين يستوفون الشروط المحددة، وتقوم وزارة الداخلية بتنظيم قوائم السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم خلال شهر رمضان، وتتابع كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار بدقة وفقاً للشروط المحددة ومراجعة حالات السجناء بعناية.

خطوات التسجيل في العفو الملكي

يصدر العفو الملكي وفق بعض الشروط المحددة من قبل القانون السعودي، ويجب على السجين الالتزام بجميع الضوابط المعينة، يمكن التقدم بطلب للاستفادة من العفو من خلال اتباع خطوات محددة كالتالي:

في البداية، قم بالدخول علي منصة أبشر.

ثم أدخل في حسابك علي المنصة.

ثم النقر علي خانة على الخدمات الإلكترونية.

ثم تحديد خانة خدمات وزارة الخارجية.

ثم النقر علي خانة تقديم طلب العفو الملكي.

ثم تعبئة استمارة طلب العفو.

ثم إرسال المستندات اللازمة.

ثم التحقق من صحة المستندات التي قمت بإرفاقها.

ثم النقر علي خانة تقديم الطلب

شروط الحصول علي العفو الملكي

عندما يتم إصدار قرار العفو الملكي، يجب الامتثال للشروط قبل التقدم بالطلب، وقد تم تحديد هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يمر السجين بنصف مدة العقوبة الأصلية.

تتضمن عملية العفو عن السجناء أيضاً الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سواء كانت شديدة أو متوسطة.

يجب على السجين أن يتمتع بسلوك حسن وأن يمتلك سمعة جيدة، وأن لا يسبب أي مشاكل خلال فترة إقامته في السجن.

يشمل العفو الملكي الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين للنساء أو ستين للرجال، والذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

أن لا يقوم السجين بتكرار أخطائه أو ارتكاب أي مخالفات قانونية.

يجب مراقبة السجين من قبل الأجهزة الأمنية لفترة معينة للتأكد من إرادته في تجنب ارتكاب الجرائم مرة أخرى.

القضايا المشمولة بالعفو الملكي

تم الكشف عن الفئات التي ستستفيد من العفو الملكي 1445، وتتضمن هذه الفئات الأتية: