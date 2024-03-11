“من هنــــا”.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 وكيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بواسطة الرقم القومي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يُعتبر أحد المواضيع ذات الأهمية المتزايدة في مصر، حيث يشهد محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا متزايدًا من قبل الأفراد الذين يعانون من إعاقات، حيث يقومون بالبحث المكثف عن رابط نتيجة الكشف الطبي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، يهدف هؤلاء الأفراد إلى التحقق من أحقيتهم في الحصول على سيارة وفقًا للتقييم الطبي الذي أجري عليهم، لذا، يُرجى توفير وسائل سهلة وواضحة للوصول إلى نتيجة الكشف الطبي عبر الموقع الرسمي للوزارة بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية في توفير الخدمات للمعاقين.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

اليكم خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024:

ابدأ بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

من الواجهة الرئيسية للموقع، اختر خيار “بطاقة الخدمات المتكاملة”.

أدخل الرقم القومي الخاص بالمستعلم المكون من 14 رقم.

اضغط على أيقونة البحث.

ستظهر لك نتيجة البحث تتضمن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، مما يتيح للمستخدم التحقق من حالة الإعاقة والحصول على المعلومات اللازمة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين