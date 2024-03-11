قولي وداعاً للبشرة الداكنة! متقلقيش! عندنا الحل! وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في أقل وقت ممكن!

عندما يأتي مصطلح تفتيح البشرة، تفكر أي فتاة بشكل بديهي إلى استعمال كريمات أو تقنيات حديثة مثل البلازما، الميزوثيرابي من أجل توحيد لون البشرة، يوجد الكثير من الطرق التي يمكن اتباعها لتفتيح البشرة مثل إنتاج صبغة الميلانين، لكن كل تلك الطرق سوف تحصلين علي نتائج بشكل مؤقت، لكن تعتبر الخلطات الطبيعية هي الحل الأمثل لكم، لذلك جئنا إليكم أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة في أقل وقت وخطوات بسيطة للغاية.

أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة

الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق المميزة لتفتيح البشرة وجعلها نضرة أكثر وملمسها ناعم، اليوم وفرنا لكم أفضل الخلطات الطبيعية، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

ماسك الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

يستخدم الزبادي كثيرا من أجل التخلص من الصبغات الكثيرة، نظرا لكونه يحتوي على الكثير من المركبات النشطة مثل حمض اللاكتيك الذي يقلل ظهور البقع الداكنة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ملائم، نضيف إليه نصف ملعقة عسل مع كوب من زبادي الطازج.

نضع المزيج على الرقبة والوجه.

يترك لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل بالماء.

ماسك العدس الأحمر لتفتيح البشرة

يعتبر العدس الأحمر من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، نظرا لكونه مليء بمضادات للأكسدة:

طريقة التحضير:

ننقع 50 جرام من العدس الأحمر لمدة 12 ساعة.

نحضر الخلاط الكهربائي، نضيف إليه العدس الأحمر.

نضع المزيج على الوجه، يترك المزيج على البشرة لمدة ثلث ساعة، نغسل الوجه بماء بارد.

ماسك الليمون والعسل لتفتيح البشرة

الليمون من أكثر المكونات التي تتضمن على مضادات للتصبغات، مما يؤدي إلى القضاء على أي بقع في الوجه والرقبة، كما يتضمن العسل على أحماض ألفا هيدروكسي وغيرها من الخصائص التي تعمل على القضاء على آثار صبغات الشعر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من العسل، ليمونة طازجة.

نخلط جميع المكونات، ثم نضع المزيج على الوجة، يترك مدة قصيرة، نغسل باستخدام الماء.

نكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا.

ماسك الكركم لتفتيح البشرة

الكركم من المكونات التي تعمل على التخلص من الصبغات البشرة مع القضاء على الهالات السوداء والبقع السوداء.

طريقة التحضير: