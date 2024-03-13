فرصتك وجاتلك في شهر الخير..شقق بنظام التمليك من وزارة الإسكان في أكثر من 6 مدن جديدة

شقق بنظام التمليك من وزارة الإسكان؛ قام صندوق الإسكان الاجتماعي الخاص بالدعم والتمويل العقاري بالاعلان عن طرحه لمجموعة من الشقق السكنية بنظام الإيجار لعام 2024، ولهذا السبب نجد أن العديد من الافراد يرغبون في الحصول على تفاصيل لمعرفة طرق التقديم والاوراق المطلوبة للتقديم والحصول على شقة، وسوف نتعرف في هذا المقال على جميع المعلومات الخاصة بتمليك شقق الاسكان، تابعوا معنا.

شقق بنظام التمليك من وزارة الإسكان

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري دكتورة مي عبد الحميد، أنه سوف يتم طرح مجموعة من شقق الإسكان بنظام الإيجار، ويبلغ عدد هذه الشقق حوالي 1000 شقة سكنية، وتقع هذه الشقق في ثلاث مناطق مختلفة، وتناسب الأشخاص من عمال المصانع والعاملين في المناطق الصناعية، وتعتبر هذه الشقق أفضل خيار لهم.

شروط حجز شقق بنظام الإيجار 2024

كما أن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري قام بوضع مجموعة من الشروط ليتمكن الأشخاص المستوفين لها فقط من الحصول على هذه الشقق، ومنها: