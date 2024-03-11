تردد قناة MBC مصر الناقل لبرنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024

اعتاد الكثيرون متابعة برنامَج رامز جلال في شهر رمضان في السنوات الأخيرة، المذاع على قناة MBC مصر في أثناء وقت الفطار، لهذا يقبل الأشخاص على تنزيل تردد قناة ام بي سي مصر لمشاهدة مقالب رامز المضحكة، حيث يحظي برنامَج رامز جلال كل عام بأعلي نسبة مشاهدة من بين البرامج التي تنقلها قنوات أم بي سي مصر، نظرًا لما يقدمه برنامَج رامز في الضحايا سواء من لاعبي كرة القدم أو من الفنانين والفنانات.

تردد قناة MBC مصر 2024

يمكنكم ضبط التردد الجديد لقناة ام بي سي مصر الناقل الحصري لبرنامج رامز جلال 2024 عن طريق إتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/ 6.

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي مصر

بعد التحديثات الجديدة يمكنكم تنزيل قناة MBC مصر ومتابعة أهم البرامج والفقرات التي تنقلها القناة حصريا في رمضان عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الضغط على MENU من الريموت كنترول.

النقر على قائمة القنوات.

الضغط على أيقونة إضافة قناة.

تسجيل البيانات المطلوبة (التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، القمر الصناعي).

الضغط على بحث.

موعد عرض برنامج رامز جلال 2024

يدخل برنامَج رامز جلال هذا العام تحت اسم (رامز جاب من الآخر) بفكرة جديدة يفاجئ بها الضيوف، يعرض البرنامَج بعد أذان المغرب مباشرة بتوقيت القاهرة، أي في تمام الساعة السادسة مساءًا، أما عن عرض البرنامَج بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية فمن المقرر أن يبدأ في تمام الساعة السابعة مساءًا.

ضحايا برنامج رامز جلال 2024

يظهر الكثير من نجوم الرياضة والفن كالعادة ضمن ضحايا برنامج رامز جلال الذي من بينهم التالي (أحمد السقا، احمد حسام ميدو، حمدي المرغني، حمادة هلال، باسم سمرة، حسن شاكوش، عبد الناصر زيدان، سمية الخشاب).