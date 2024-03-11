متى يكون الامساك الأن هنـــا موعد اذان الفجر 2024 في رمضان

شهر رمضان له طابع روحاني وبه نفحات ونسائم يحاول المسلمون اغتنامها من العام للعام، حيث أن ساعات معدودة يبدأ المسلمون في صيام أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 2024 وذلك مع انطلاق أذان الفجر، ومنه يرغب الجميع في معرفة موعد أذان الفجر وموعد السحور والإمساك وذلك من أجل الحفاظ على مواقيت الصلاة والصيام في شهر رمضان الفضيل، وهنا سوف نستعرض معكم موعد الصيام ومواعيد الصلاة.

موعد اذان الفجر أول يوم رمضان

بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد هو آخر أيام شهر شعبان وأن غدًا الإثنين هو غرة شهر رمضان الفضيل يتساءل المسلمون عن موعد أذان الفجر حيث سيحين عند تمام الساعة 4:43 صباحًا، أما موعد الإمساك يكون عند تمام الساعة 4:22 صباحًا، ويحين موعد أذان الظهر عند الساعة 12:05 صباحًا، وموعد أذان العصر يحين عند الساعة 3:28 مساءًا، وينطلق أذان المغرب عند الساعة 6:01 مساءًا وهو موعد الإفطار، وينطلق آذان العشاء عند الساعة 7:17 مساءًا.

امساكية شهر رمضان 2024

وفقًا لما توقعته الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يوما، حيث سيبدأ يوم الإثنين 11 مارس 2024 ويختتم الشهر الفضيل في يوم الثلاثاء 9 أبريل، بعدد ساعات يبدأ في أول يوم 13 ساعة و18 دقيقة وتتضايق عدد الساعات بالتدريج يوميًا لتصل آخر يوم إلى 14 ساعة و14 دقيقة.

ومن الجدير بالذكر فإن مواعيد الإفطار والإمساك وأذان الفجر يختلف من محافظة لآخر داخل محافظات جمهورية مصر العربية بعدد دقائق قليلة معدودة.