الساعة كم اذان الفجر في رمضان بالسعودية والوطن العربي..{امتى هنصوم اول يوم رمضان}

منذ ساعات قليلة ماشية أعلنت دارة الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان 1445 وأن يوم غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 وذلك بعدما تم رؤية ولود هلال رمضان المبارك، لذا فإن موعد السحور والإمساك وأذان الفجر وموعد أذان المغرب من أكثر الأمور التي سوف يتسائل عليها المسلمون لذا فإن الإجابة في السطور التالية.

موعد اذان الفجر

يبدأ المسلمون صيام أول أيام الشهر الفضيل مع انطلاق أذان الفجر حيث ينقطع الجميع عن تناول الطعام والشراب حتى سماع أذان المغرب، ويحين موعد أذان الفجر يوم الإثنين غرة شهر رمضان عند تمام الساعة 4:43 صباحا في حين يأتي موعد الإمساك عند الساعة 4:22 صباحا، ويحين موعد الإفطار عندما يحين أذان المغرب وذلك عند تمام الساعة 6:01 مساءًا، ومنه يمكن للجميع تناول الطعام والشراب مع انطلاق أذان المغرب وحتى سماع أذان الفجر.

أدعية شهر رمضان

عند البدء في تناول الإفطار من المستحب أن ننطق ببعض الأدعية لأن هذا الوقت يستجيب المولى لدعاء المسلمين، وليس هناك دعاء محدد يقال أثناء الإفطار، ولكن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عباده وهم يناجونه بالدعاء، وإليكم أجل أدعية شهر رمضان:

اللهم لك صمنا وعلى رزقك الواسع أفطرنا، اللهم ادمها علينا نعمة يااارب.

اللهم إنا نوينا الصيام فأدخلنا الجنة من باب الريان مع الصائمين.

اللهم امح لنا ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا.

اللهم ارح قلوبنا، اللهم بفضل الشهر الكريم اعتق رقابنا من النار وأدخلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين.