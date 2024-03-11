بتعاني من حب الشباب؟ عايزين حل للبثور اللي بتزعجك؟ ما تقلقيش! عندنا الحل!

يوجد الكثير سواء شباب أو نساء يعانون من هذه المشكلة الكبيرة وهي حب الشباب، وهي تعد حاله جلديه منتشرة تصيب العديد من الأشخاص تحديدًا خلال سنوات المراهقة حيث الوجه يتميز بوجود البثور والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء على الوجه والظهر والصدر، ولكي تتعافي البشرة المعرضة لحب الشباب بشكل فعال من الضروري عمل روتين للعناية بالبشرة مصمم تحديداً لتلبية احتياجاتك المحددة، وسوف نوضحها في هذا المقال.

الروتين اليومي للعناية بالبشرة

القيام ببدء روتين العناية بالبشرة من خلال تنظيف وجهك مرتين يوميًا عن طريق منظف لطيف أو قوم بالبحث عن المنتجات المصممة تحديدًا للبشرة المعرضة لحب الشباب، بالإضافة إلى تجنب الإفراط في الغسيل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تهيج بشرتك.

التقشير

يسهم التأشير في إزالة خلايا الجلد الميتة مع فتح المسام المسدودة ومع كل ذلك لابد من الحرص من عدم المبالغة في ذلك لأن التأشير باستمرار يؤدي ذلك إلى تسبب تهيجاً والتهابات البشرة، ولابد من اختيار المقشرات الكيميائية مثل حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك وهذا أفضل من المؤشرات الفيزيائية.

الترطيب اليومي

البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب تحتاج أيضًا إلى الترطيب قوم باختيار مرطبات خالية من الزيوت أو لا تسبب انسداد المسام.

علاج البقع

تساهم هذه العلاجات الموضوعية بمقادير مثل البنزويل البيروكسايد، بالإضافة إلى زيت شجره الشاي يستهدف البثور الفردية وتقليل وضعها تلقائيًا على المناطق المصابة بعد التنظيف والترطيب.

من أهم الروتين اليومي واقي الشمس

تعتبر حماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة يعتبر أمر له أهمية كبيرة إذا كانت بشرتك أيضًا معرضة لحب الشباب قوم بالبحث عن واقى الشمس لا يؤدي إلى انسداد أو قوم بالبحث عن واقيات لا تحتوي على عامل حماية من الشمس “اس بي اف 30” ، وقوم باستخدامه كخطوة أخيرة في روتين العناية بالبشرة، وهو يعد من أهم الروتين اليومي لحماية بشرتك.