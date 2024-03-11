وش ارد على مبارك عليكم الشهر

مع حلول الشهر الكريم يبدأ الجميع بإرسال التهاني والمباركات على بعضهم البعض وذلك لأن شهر الخير يفرح الجميع به، ومن بين الجمل ورسائل التهنئة جملة مبارك عليكم الشهر والبعض منا لا يعرف ماذا يرد على هذه الجملة، وهنا سوف نتعرف على الرد المناسب لهذه الجملة.

ما الرد على تهنئة مبارك عليكم الشهر

يساعد قول مبارك عليكم الشهر مع حلول شهر رمضان المبارك، ويمكن الرد على هذه الجملة من بعض التهنئات التالية:

أعاده الله علينا وعليكم بكل خير.

اللهم اعد علينا وعليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات.

مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده.

الله يجعلكم من أهل الخير وأعاده الله عليكم بكل خير.

الرد على تهنئة مبروك عليك شهر رمضان وش ارد

تختلف الردود في بعض جمل التهنئة من مكان لآخر بل ومن فرد لآخر، وتأتي الردود المختلفة على جميع مبروك عليكم الشهر كما يلي:

مبارك الشهر الكريم علينا وعليكم وأعاده الله بكل خير.

شكرا على تهنئك الرقيقة اللهم اسعد قلوبنا جميعا بشهر الخير.

اللهم أجعل لك نصيبًا من الجنة.

اللهم اعزكم وعدنا وأسعد قلوبنا جسنعا.

رزقكم الله خير وبركة شهر رمضان المبارك.

أعاننا الله وأعانكم على الصيام والصلاة والقيام.

أجمل تهاني حلول شهر رمضان الكريم

مع حلول الشهر الكريم أحب أكون أول من يهنيكم بحلول شهر مبارك الكريم أعاده عليكم بكل خير.

هلت نسائم رمضان جعله الله شهر خير وبركة واعتق الله رقابكم من النار.

اعاد الله لله عليكم الشهر بكل صحة وعافية وغفران وخير وسعادة.