دعاء اول يوم رمضان افضل الأدعية “ادعية اليوم الأول من شهر رمضان على كل الأمة الإسلامــية

بدأت نفحات ونسائم شهر الخير تهل على أهل الأرض جميعا، شهر الخير واليمن والبركات شهر القرآن والدعاء والخيرات ألا وهو شهر رمضان المعظم حيث تفصلنا عنه ساعات معدودة ينتظر الجميع دخوله على أحر من الجمر، شهر يوجد به الركن الرابع من أركان الإسلام، ويستقبل جميع المسلمين في العالم شهر رمضان بالدعاء وتلاوة القرآن وتزيد فيه الزكاة والاستغفار وأعمال الخير.

دعاء أول أيام شهر رمضان

لا يوجد وقت محدد للدعاء فالله عز وجل يحب أن يسمع صوت عباده يناجونه ويتضرعون له بالدعاء في كل وقت وخاصة في شهر رمضان الكريم، ويزداد التضرع والتقرب إلى الله في شهر رمضان وهنا سوف نعرض لكم بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها مع حلول أول أيام شهر الخير وهي:

اللهم مع دخول الشهر الكريم أصلح لي شأني كله واحفظ أهلي وبلغنا الشهر الكريم لا فاقدين ولا مفقودين يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا تقبل منا الصيام والصلاة والدعاء وصالح الأعمال، اللهم اعنا على عبادتك وشكرك يا رب العالمين.

اللهم تقبل منا أفضل الأعمال وخيرها، اللهم مع دخول شهر الخير اجعلنا من العتقاء من النار يا ذا المن والإكرام.

اللهم اكتبها مع الصائمين وادخلنا الجنة من باب الريان يا كريم واجعل الجنة مستقر لنا إنك على كل شيئ قدير.

اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر المبارك، نسألك رضاك والجنة يا حليم يا غفار.

أدعية استقبال شهر رمضان المبارك

ربنا اجعل شهر رمضان بداية للخير ونهاية للشر واعتق رقابنا من النيران.

اللهم قربنا إليك بصالح الأعمال وتقواها، اللهم ذكي نفوسنا أنت خير من ذكرها.

اللهم لاتخرجنا من رمضان وإلا قد غفرت لنا ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا يارب العالمين.