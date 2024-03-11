ضيف رامز جاب من الاخر برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي رمضان 2024 عبر قناة mbc

ينتظر عشاق برامج مقالب رامز جلال برنامج الموسم الرمضاني الجديد 2024 والذي أثار ضجة كبيرة من خلال البرومو الذي تم إعلانه عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر البرنامج الأشهر على الإطلاق ويقدم رامز جلال برامج المقالب منذ ما يزيد عن 10 سنوات متتالية في شهر رمضان، ويحمل البرنامج هذا العام أسم رامز جاب من الآخر، ويحمل المقلب هذا العام في طياته الكثير من المفاجآت والإثارة كما عودنا رامز كل عام.

برنامج رامز جاب من الأخر رمضان 2024

يأتي برنامج رامز جلال هذا العام بشكل جديد وتصميم مختلف حيث يستضيف اثنين من الضيوف بدلا من شخص واحد ويكون هاذين الشخصين بينهما خلاف حدث ويستضيفهم في برنامج لعمل صلح بينهما ولكنه بعد خروجهما من الاستوديو يحدث الكثير من المفاجآت ويتم تصميم المقلب، ومن الجدير بالذكر أنه تم تصوير البرنامج هذا العام داخل أشهر مدن الملاهي بمدينة دبي بعدما تم تصويرة لعدة أعوام متتالية داخل البوليفارد بمدينة الرياض بالسعودية.

وشهدت بعض الحلقات الكثير من التوتر بسبب مقابلة الخصوم بعضهم البعض داخل البرنامج، مثل الحلقة التي تم فيها استضافة باسم السمرة مع أحمد السقا، وهناك حلقات سادها الهدوء والتفاهم مثل حلقة كزبرة وحمو بيكا، وتعرض بعض الضيوف لإصابات مثل كسر في القدم مثل النجمة شيرين رضا وذلك بسبب صعوبة المقلب

ضحايا رامز جلال رمضان 2024

من المعروف دائمًا أن رامز جلال يستضيف ضيف واحد خلال الحلقة في برامجه كل عام ولكن هذا العام يختلف الوضع مع برنامج رامز جاب من الآخر حيث يستضيف اثنين من الضيوف معًا في الحلقة الواحدة، وقد استضاف رامز هذا العام كلا من هنادي مهنا والنجمة هنا الزاهد ورضا عبدالعال واللاعب احمد عبدالقادر والنجم عمرو يوسف وشيماء سيف والفنان حنان مطاوع والفنان محمود العسيلي وغادة ابراهيم ونخبة كبيرة من نجوم الفن وكرة القدم في مصر والوطن العربي.